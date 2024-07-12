Новая ярмарка проходит в Астане ежедневно

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По данным акимата Астаны, новая ярмарка, расположенная напротив ЖК «Рио-де-Жанейро» (ул. Бейбарыс Султана, 23), открыта для посетителей каждый день с 9:00 до 20:00 часов.

«На ярмарке посетители смогут приобрети свежие овощи и фрукты, качественное мясо, мучные изделия и многие другие продукты сельского хозяйства от местных, а также товаропроизводителей из Туркестанской, Жамбылской и Акмолинской областей. Для удобства жителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 49,73, что обеспечит комфортный доступ к месту ее проведения», – пишут в распространенном пресс-релизе.

В городской администрации отметили, что в столице уже работает ярмарка выходного дня. Она расположена в Сарыаркинском районе по адресу ул. Б. Сокпакпаева, 21, и работает каждые выходные с 10:00 до 19:00.