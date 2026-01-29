Новая ветровая электростанция в Экибастузе будет вырабатывать 3,4 млрд кВт·ч зеленой энергии

Энергетика
107

Министр энергетики Ерлан Аккенженов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом КНР в Казахстане Хань Чуньлином, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Стороны подтвердили стратегический характер партнерства, отметив, что переход проекта в активную фазу является практическим выполнением межправительственных договоренностей. Ключевым итогом переговоров стало подписание пакета документов по строительству ветровой электростанции мощностью 1 ГВт в Павлодарской области между Министерством энергетики РК, корпорацией State Power Investment Corporation и ТОО «Pavlodar Green Energy».

Комментируя подписание соглашения, Ерлан Аккенженов отметил важность технологической составляющей проекта.

«Проект привлечет в экономику региона порядка 1,2 млрд долларов прямых инвестиций. Принципиально важно, что новая станция будет оснащена системами накопления. Это позволит сглаживать природные колебаниям министр.

Запуск ВЭС в городе Экибастуз позволит ежегодно производить 3,4 млрд кВт·ч электроэнергии и сокращать выбросы парниковых газов до 2 млн тонн CO₂, что внесет существенный вклад в укрепление энергетического баланса Казахстана. Данная инициатива наглядно демонстрирует эффективность международного партнерства и готовность Казахстана к внедрению передовых решений в области энергетики.

#Минэнерго #ВИЭ

