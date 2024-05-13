Новый казахстанский военный фильм «Қара қыз» представили в Астане

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На презентации новой кинокартины собрались депутаты Мажилиса Парламента РК, общественные деятели и ценители искусства разных профессий и возрастов.

Фильм запущен в производство при содействии Государственного центра поддержки национального кино по зазу Министерства культуры и информации РК.

Зрители с интересом наблюдали на большом экране пронзительную историю о судьбах казахстанцев, проявивших героизм на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны. По сюжету троих парней Аскарбека, Карабая и Григория забирают на фронт. Затем вслед за ними на передовую отправляется отец Аскарбека - Муратхан.

Перед этим парень просит свою возлюбленную Алмагуль, которую ласково называют смуглянкой, дождаться его возвращения. Однако она решает найти Аскарбека на поле боя. По воле случая девушка отправляется изучать операторское искусство, чтобы потом в качестве фронтового хроникера запечатлеть героический подвиг народа, сражавшегося с фашистскими войсками.

Кроме того, в фильме много сложных сцен, где отражаются боль, страдания, лишения от потери близких людей. Главные роли сыграли молодые актеры Нурай Сактапова и Ерлан Кулмурзин, которые сразу покорили публику своим обаянием. Ерлан уже снимался в телесериалах, а Для Нурай это дебютная роль в кино. Исполнительницу главной женской роли роли отобрали среди нескольких тысяч претенденток, она самостоятельно выполнила все трюки. Также в фильме заняты известные актеры Дулыга Акмолда, Медгат Умиралиев и многие другие артисты.

По словам режиссера, автора сценария, народного артистка Казахстана Талгата Теменова, съемки кинокартины прошли в Северо-Казахстанской области, в пригородах Петропавловска, а также в селе Акши Алматинской области.

– Эта патриотическая кинолента, в которой затрагиваются темы любви, доброты, дружбы и другие общечеловеческие нравственные ценности. К сожалению, трагедия войны навсегда останется в народной памяти, но любовь способна преодолеть все преграды. В данном проекте множество батальных сцен, которых давно не показывали в казахском кино. Вдвойне горжусь тем, что в этом проекте принимали участие молодые и перспективные артисты. Можно сказать, что 80% актеров - дебютанты. Мы сняли фильм за 22 дня в непростых условиях. Надеюсь, что кинокартина займет достойное место в культурном пласте страны. У нас потрясающие локации в разных регионах Казахстана. Специально был построен аул времен военного, мазанки, также съемочную группу впечатлили природные пейзажи близ Петропавловска с лесами, озерами и полями, – пояснил он.

Талгат Теменов добавил, что автором идеи этой картины стала первая казашка –профессиональный кинорежиссер Дарига Тналина, работавшая в годы войны в ЦОКСе – Центральной объединенной киностудии СССР. Многие творческие коллективы из Москвы и Ленинграда были тогда эвакуированы в Алма-Ату. Среди переехавших был и ВГИК, где стали обу­чаться местные кадры.

– Семеро девушек-казашек, получив ускоренно специальность кинооператоров, отправились на фронт. В студенческие годы я об этом узнал от Дарига Тналиной. Приезжая на летние каникулы из Москвы, где учился на режиссерском факультете ВГИКа в мастерской Сергея Соловьева, я работал под ее началом в дубляжном цехе «Казахфильма, – отметил режиссер.

Выступая с поздравительной речью, председатель правления Государственного центра поддержки национального кино Курманбек Жумагали подчеркнул, что многие известные фильмы военного времени были сняты в Алматы.

По словам первого казахского космонавта, героя Советского Союза, Халық қаһарманы Токтара Аубакирова казахские девушки проявили небывалый героизм в борьбе с врагами. Важно сберечь и передать новым поколениям память о тех, кто отдал жизнь за родину.

Педагог Казахского национального университета искусств Талгат Тайшанов как один из информированных и подготовленных зрителей поделился своими впечатлениями после просмотра фильма. Ему повезло побывать на съемочной площадке, посмотреть рабочие материалы и первые версии картины.

– Это совершенно новое произведение большого мастера Талгата Теменова. Стоит отметить и отличную актерскую игру дебютантов, сыгравших главных героев. Романтичная история двух молодых людей и жизнь простых людей со своими проблемами, радостью на фоне войны показана методом параллельного монтажа. Художественный департамент трудился над построенным аулом, военными и гражданскими костюмами, реквизитом, военными окопами. Потрясающая работа оператора Марса Умарова, в том числе батальные съемки и лирические кадры, портретные съемки героев в разное время суток, красивые пейзажи. Движение камеры иногда статично, а в какие-то моменты ручная камера становится частью фильма. Хотелось бы отметить и работу пиротехников, которые воссоздали реальную боевую обстановку. Заслуживает внимание работа режиссера с архивными материалами кинохроникой прошлых военных лет. Они органично вписались в структуру фильма и стали естественным продолжением сюжетной линии. Думаю, проект ожидает успешная прокатная судьба, – заключил собеседник.

Военная драма «Қара қыз» выйдет в республиканский прокат осенью нынешнего года.