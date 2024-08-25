Новое общественное пространство открыли в Астане

Столица
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На месте были обустроены большое футбольное поле, детская игровая площадка, workout-площадка, специальное скейт-пространство для детей и небольшая баскетбольная площадка, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В столичном дачном массиве Коянды района Байконыр открыли новое общественное пространство, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

В мероприятии приняли участие известные спортсмены, артисты столичной эстрады, а также более 100 жителей и детей дачного массива.

Для местных жителей организовали праздничный концерт с участием эстрадных певцов, а профессиональные спортсмены провели мастер-классы. Также был проведен турнир по футболу среди местных жителей.

Вместе с тем для жителей был накрыт праздничных дастархан.

«В данном дачном массиве проживает более 2,5 тысяч человек. Ранее здесь вообще не было общественного пространства. В этом году центральная площадь массива была комплексно благоустроена, создано новое общественное пространство площадью 2000 квадратных метров», — рассказал аким района Байконыр Талгат Рахманбердi.

На месте были обустроены большое футбольное поле, детская игровая площадка, workout-площадка, специальное скейт-пространство для детей и небольшая баскетбольная площадка.

Стоит отметить, что в 2023 году в дачном массиве Коянды были проведены масштабные осветительные работы.

Кроме того, в текущем году проведена комплексная работа по засыпке улиц гравием.

#Астана #благоустройство #общественное пространство

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