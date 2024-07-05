Новое общественное пространство открыли в столичном районе Байконыр

Комплексные работы по благоустройству общественного пространства по проспекту Богенбай батыра охватили территорию от проспекта Республики до улицы Ш. Уалиханова.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В преддверии Дня столицы по проспекту Богенбай батыра в районе Байконыр открыли новое общественное пространство, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

На участке отремонтировано более 9 000 квадратных метров пешеходных пространств. Обустроено около 500 метров подпорных стен, уложено 2 500 квадратных метров асфальтового покрытия. Установлено около 40 опор освешения, более 20 мусорных баков и скамеек, посажены зеленые насаждения, многолетние и однолетние цветы.

Также решен один из проблемных вопросов для жителей, который существует уже много лет – отсутствие парковки. В результате была обустроена дополнительная парковка на 70 машин. Расширен въезд во двор пр. Богенбай батыра, 54.