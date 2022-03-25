Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.
В новом постановлении в отличие от ранее действовавшего отменены:
- обязательное ношение масок в помещениях, за исключением медицинских организаций (персонал, сотрудники, пациенты, посетители), где ношение маски является обязательным.
Также сохранен рекомендательный характер использования медицинских масок в местах массового скопления населения, общественном и авиатранспорте, в организованных коллективах;
- особые требования по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима на объектах.
Постановление вступает в силу с 25 марта 2022 года.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.