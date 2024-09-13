Новое прочтение «Лебединого озера»

Этот спектакль вот уже на протяжении многих десятилетий является своего рода визитной карточкой театра, но при этом легендарный балет не стал некой застывшей формой – приходят новые исполнители, и старинная сказка обретает на балетной сцене второе дыхание.

Вот и на этот раз под рукой такого мастера, как прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России Ульяна Лопаткина, которую знатоки хореографического искусства считают лучшим лебедем мирового балета, оттачивали свое мастерство алматинские исполнители ведущих партий.

Как рассказала художественный руководитель балетной труппы народная артистка РК Гульжан Туткибаева, театр всегда с большой радостью приглашает к сотрудничеству мастеров мирового уровня.

– Ульяна Вячеславовна репетировала с исполнителями главных партий – это Жанель Тукеева и Богдан Вербовой, Асель и Азамат Аскаровы, Малика Елчибаева и Нельсон Пенья. Директор театра Айнур Копбасарова предложила мне пригласить специалиста высокого уровня для совершенствования мастерства солистов, занятых в балете «Лебединое озеро». И я решила пригласить танцовщицу, которая неоднократно с триумфом танцевала главную партию в этом балете, приму-балерину Мариинского театра Ульяну Лопаткину. В свое время роль Одетты-Одиллии в «Лебедином озере» в ее исполнении оказалась настолько впечатляющей, что Ульяна Вячеславовна получила за нее сразу несколько очень престижных премий. И мы рады, что она ответила согласием на наше приглашение, – рассказывает Гульжан Туткибаева. – С Ульяной Вячеславовной я не была раньше знакома лично, мы поз­накомились, только когда она приехала в Алматы, я знала, что это будет высокий класс, но то, как она работала с нашими танцорами, превзошло все мои ожидания. Лопаткина не только оттачивала с ними технику исполнения, но и помогала каждому найти свое прочтение роли, очень щедро делясь мастерством.

Ульяна Лопаткина действительно мастер высочайшего уровня – у нее каждый жест, каждый взгляд – говорящий, не случайно ее называют нацио­нальным достоянием России. Поэтому мастер-классы, которые она провела, – это прекрасная школа мастерства, это раскрытие новых граней, новых возможностей исполнения.

Осталась довольна проведенными мастер-классами и сама Ульяна Лопаткина. Как никто другой она понимает, что за легкостью, грацией, завораживающей пластикой танцовщиков всегда скрываются ежедневный труд и серьезные усилия.

– Мне кажется, у нас получилась очень интересная работа, и несмотря на то, что все солисты, занятые в этом балете, разные, нам удалось главное – найти для каждой пары индивидуальную трактовку, особенную манеру исполнения. Благодаря солистам, с которыми я работала, открываются новые решения, новые прочтения партий, появляются неожиданные нюансы, свежий взгляд на уже казавшуюся привычной историю. Всем известно, что «Лебединое озеро» – это шедевр мирового балетного искусства. Балет – это особый язык танца, особый вид музыкального искусства, в котором сюжет и художественная идея передаются через танец, – поясняет Ульяна Лопаткина. – Танцевальные движения, мимика исполнителей, сливаясь воедино с музыкой, составляют безмолвный рассказ не только о каких-то событиях, но и о состоянии души героев – грусти или радости, печали или восторга и многом другом.

При этом Ульяна Лопаткина не повторяет то, что когда-то сама воплотила на сцене, для нее мастер-класс – это каждый раз момент мастерства, новое сотворение образа.

– Педагогу-репетитору необходимо быть в творческом союзе с танцовщиком, надо вместе с ним искать его путь, его интонацию, его трактовку. Техника танца, которая для каждого исполнителя всегда обязательна, – лишь средство передачи образа, а образ надо создавать, исходя из индивидуальности каждого исполнителя. И мне кажется, у нас это получилось, – считает Ульяна Лопаткина.

Ну а любители балета с нетерпением ждут открытия сезона, чтобы вновь прикоснуться к гениальному творению Петра Чайковского, его самому лиричному балету «Лебединое озеро».