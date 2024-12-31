Новогодние праздничные концерты проходят в Астане

Столица
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Дана Аменова
корреспондент

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в трех локациях города пройдут праздничные мероприятия

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По информации столичного акимата, сегодня 31 декабря, в пяти локациях Астаны прошли праздничные новогодние концерты с участием звезд казахстанской эстрады и творческих коллективов, сообщает Kazpravda.kz

Горки, катки, украшенные ели, новогодние ярмарки, малые архитектурные формы (МАФы), концертные программы, фотозоны и многое другое уже радует горожан в разных локациях шести районов столицы.

В районе Алматы на территории Дворца школьников по проспекту Тауелсиздик праздничная концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады началась с 12:00 и завершилась в 13:30. На сцене выступали Бибигуль Искакова, Кайрат Баекенов, Нурбол Балапанов, трио «Айлин» и шоу барабанщиков.

В районе Нура в Центральном парке праздничные мероприятия начались с 12:00 и продолжились до 13:30. На сцене выступили звезды казахстанской эстрады DOS, Маржан Арапбаева, Бауыржан Исаев, Курмаш Махан, Досымжан Танатаров и др. В районе Байконыр также концертная программа прошла с 12:00 до 13:30, на сцене выступили Курмаш Махан, Кайрат Баекенов, Медет и Клара Салыковы, Алтыншаш Мукатаева и многие другие.

В районе Сарыарка на территории парка «Коктал» на сцене с 12:00 выступили Ернар Жуматай, Канат Умбетов, трио «Каусар», Бауыржан Исаев и др. Звезды казахстанской эстрады. Концертная программа продолжилась до 13:30.

В районе Сарайшык в жилом массиве «Промышленный» новогодняя программа началась с 13:00. На сцене выступили Маржан Арапбаева, Бибигуль Искакова, трио «Айлин», Бейбит Корган и др.

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в трех локациях города пройдут праздничные мероприятия.

31 декабря с 21:00 до 02:00 на городской площади (перед акиматом города), на территории монумента «Қазақ елі» и территории ЭКСПО пройдут новогодние праздничные концерты для жителей и гостей города с участием звезд казахстанской эстрады и творческих коллективов. 

#Астана #праздник #концерты #Новый год

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