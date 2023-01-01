Новогодняя елка сгорела в Кызылорде

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В поселке Тасбогет загорелась новогодняя елка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Кызылординской области.

Информация о пожаре поступила в спасательную службу 112 первого января в 02.01 ночи.

В пригороде Кызылорды – в поселке Табсогет загорелась новогодняя елка.

На место происшествия выехали 7 сотрудников пожарной части№4.

"Пожар был локализован в 02.07 ночи и полностью потушен в 02.08", - сообщила пресс-секретарь Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Алия Ережепова

Причиной возгорания, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки. Размер ущерба устанавливается.