Новогодняя елка сгорела в Кызылорде
Происшествия
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Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.
В поселке Тасбогет загорелась новогодняя елка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Кызылординской области.
Информация о пожаре поступила в спасательную службу 112 первого января в 02.01 ночи.
В пригороде Кызылорды – в поселке Табсогет загорелась новогодняя елка.
На место происшествия выехали 7 сотрудников пожарной части№4.
"Пожар был локализован в 02.07 ночи и полностью потушен в 02.08", - сообщила пресс-секретарь Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Алия Ережепова
Причиной возгорания, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки. Размер ущерба устанавливается.