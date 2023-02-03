Новую балетную сказку, которая могла бы потеснить в новогоднем театральном репертуаре незаменимого «Щелкунчика», увидели зрители в Алматы
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Людмила Макаренко
Классический балет всегда охотно откликался на сказочные истории: «Золушка», «Спящая красавица», «Шехерезада», «Снегурочка», «Руслан и Людмила»… Современный «драмбалет» пошел дальше, расширив танцевальный репертуар оригинальными и смелыми постановками: «Конек-Горбунок», «Каменный цветок», «Синяя птица», «Приключения Алисы в Стране чудес» и множеством других сказок для маленьких и больших детей.