Новую балетную сказку, которая могла бы потеснить в новогоднем театральном репертуаре незаменимого «Щелкунчика», увидели зрители в Алматы

Культура
7
Людмила Макаренко

Классический балет всегда охотно откликался на сказочные истории: «Золушка», «Спящая красавица», «Шехерезада», «Снегурочка», «Руслан и Людмила»… Современный «драмбалет» пошел дальше, расширив танцевальный репертуар оригинальными и смелыми постановками: «Конек-Горбунок», «Каменный цветок», «Синяя птица», «Приключения Алисы в Стране чудес» и множеством других сказок для маленьких и больших детей.

Теперь в этом списке есть еще и «Снежная королева» – спектакль, поставленный в Государственном академическом театре танца, создателем и бессменным руководителем которого вплоть до недавнего времени оставался Булат Аюханов.

Справедливости ради скажем, что балетная премьера по мотивам сказки Ганса-Христиана Андерсена дается не впервые. Свои постановки в разное время представляли несколько российских и украинских театров, а в конце прошлого года собственную «Снежную королеву» презентовал «Астана балет». И тем не менее новая работа алма­тинцев определенно займет в этом списке заслуженное мес­то, потому что она авторская, а значит, совершенно эксклюзивная, исполнена по всем канонам классического жанра и, наконец, очень милая и трогательная.

Идея поставить сказку про «замороженного» зловредной волшебницей Кая и его мужественную спасительницу – сестру Герду давно родилась у самого Булата Аюханова, но время шло, а мастер никак не приступал к работе. Главный балетмейстер театра заслуженный деятель РК Гульфида Гафурова вспоминает, как он признавался ей в сложностях.

– Булат Газизович хотел, чтобы балет «Снежная королева» стал альтернативой «Щелкунчику». Это ведь две самые по-настоящему зимние сказки, – говорит балетмейстер. – Над постановкой он собирался работать сам, но никак не мог подобрать нужную музыку, а Булат Газизович всегда очень скрупулезно к этому подходил.

На выручку тогда пришла сама Гульфида Шайхиевна, предложившая пригласить для работы над спектаклем Майлена Тлеу­баева, молодого хореографа, который уже успел отметиться успешным сотрудничеством с театром – он поставил для труппы нашумевший в свое время балет-фантазию «Плаха» по роману Чингиза Айтматова. Булат Газизович наблюдал за работой Майлена – к слову, сына Минтая Тлеубаева, знаменитого балетмейстера и ученика самого Аюха­нова, но премьерный показ «Снежной королевы» прошел без него: в конце прошлого года легенды казахстанского балета не стало.

– Майлен попросил меня передать, что свой спектакль он посвятил памяти Булата Газизовича, – добавила собеседница.

А маэстро наверняка остался бы доволен работой молодого коллеги. Во-первых, потому что тот сумел представить балетную классику в ее чистом, едва ли не рафинированном виде. И во-вторых, вполне справился с требованиями жанра: спектакль получился легким, понятным и нескучным – одинаково интересным и детям, и искушенным театральным искусством и вообще жизнью взрослым зрителям.

– Балет поставлен в лексике и по канонам классического танца на музыку трех великих композиторов – Александ­ра Глазунова, Цезаря Кюи и Модеста Мусоргского, – рассказывает главный балетмейстер театра. – Их объединяет одна эпоха, один стиль. Задача перед постановщиком стояла сложная, пришлось перелопатить огромный музыкальный материал, чтобы выбрать те куски, которые легли лучшим образом на сюжет. Зато теперь спектакль смотрится цельным и завершенным произведением.

Сюжет и основной конфликт новой балетной драмы аккуратно списан со старой истории датского сказочника. Но совсем не под кальку, он, скорее, заново пережит через танец. Герда, как и в оригинале, проходит через лабиринты трудных и опасных испытаний, но за счет большой любви и бесстрашия достигает цели – чертогов Снежной королевы, где уже успел прижиться ее брат Кай – мальчик с оледеневшим сердцем.

Как и любая сказка про вечное, «Снежная королева» должна быть мудрой и поучительной, в том числе в своем балетном исполнении. Так что от танцоров, кроме технически качественного исполнения партий, требовался образ – узнаваемый и выразительный.

– Важно было, чтобы каждый актер сыграл характер персонажа, – объясняет Гульфида Гафурова. – Поэтому в спектак­ле много ярких мизансцен, где видна мимика и выразительны телодвижения. Танец – это ведь не только прыжки и пируэты, но еще и драматическая игра.

Гротескные образы в «Снежной королеве» достались действительно ярким исполнителям, которые справедливо собрали зрительские овации в апофеозе. Харизматичным и затейливым удался Ворон в исполнении ведущего солиста балета Дияра Акенева, а Разбойница Айым Садвакасовой очаровала игривой легкостью и азартом – этой начинающей балерине вообще прочат большое будущее.

Анну Бурлову в роли Снежной королевы трудно было отличить от ее прототипов из советских художественного фильма и мультфильма, так она была бе­зупречна – холодна и надменна. Ну и, конечно, весь спектакль держался на изящной и хрупкой Герде – солистке театра Айе Мелис. В паре с Артемием Сеяловым, исполнившим роль Кая, они смот­релись совершенно органично, в общем, как и положено близким родственникам.

Цельным и полностью готовым спектакль смотрелся еще и благодаря добротной работе кордебалета, хорошей сценографии и, конечно же, великолепной музыке. Этим-то зимняя сказка про горячие чувства, настоящую любовь и дружбу, а еще про разоб­лаченные и поверженные злодейство, жестокость и безразличие растопила публику. Кстати, самых маленьких зрителей, которых в зале оказалось немало, она заставила еще и подтанцовывать с мест актерам.

#Астана балет #спектакль

Популярное

Все
Музыкант из Сатпаева нашла свое призвание и стала ювелиром
Бесспорно, кукол любят не только дети. А жительница Кокшетау Анастасия Елисеева их еще и создает. Увлечение, отбирая львиную долю личного времени, дарит и море радости
XIX век: из русских губерний в казахские степи
Вырастим спортсменов и творцов
В творческом тандеме
Беги, а то замерзнешь!
Шокан в Восточном Туркестане
Эволюция журналистики «Алаш»
Электронный помощник
На языке мира и дружбы
Повышение в классе
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Льготное автокредитование: как подать заявку
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
Кто ищет, тот найдет
В Астане завершил свою работу первый форум региональных печатных изданий
В конце прошлого года Национальной академии наук вернули государственный статус. Изучив статистические данные, мы узнали, каких «остепененных» ученых в стране больше всего и как ситуация менялась со временем
Труп мужчины нашли рядом с трассой в Шымкенте
Скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова
Жители Актау обнаружили жуткую свалку (видео)
Проглотившего зубочистку мужчину спасли в Таразе
Еще раз о кино
"Облака" спасти не удалось: пожар на Шымбулаке потушили
На Шымбулаке горит самый высотный рестобар в мире
Пьяные дети матерят учителей и пьют коньяк на уроках: скандал разгорелся в школе ЗКО
Казахстан и Иран договорились об увеличении взаимного экспорта-импорта товаров
Гвардеец из Казахстана удивил своим голосом гостей шоу "Привет, Андрей"
Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ
2023 год казахстанские профсоюзы проведут под эгидой Года безопасного труда
Президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию Астаны
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
Инновации на развалинах аграрной науки
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов

Читайте также

Культура
Бесспорно, кукол любят не только дети. А жительница Кокшета…
Культура
Музыкант из Сатпаева нашла свое призвание и стала ювелиром
Культура , Спорт
Казахстанский фильм получил высокую награду на кинофестивал…
Президент , Культура , Спорт
Токаев поручил организовать V Всемирные игры кочевников на …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]