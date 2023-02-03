Новую балетную сказку, которая могла бы потеснить в новогоднем театральном репертуаре незаменимого «Щелкунчика», увидели зрители в Алматы

Теперь в этом списке есть еще и «Снежная королева» – спектакль, поставленный в Государственном академическом театре танца, создателем и бессменным руководителем которого вплоть до недавнего времени оставался Булат Аюханов.

Справедливости ради скажем, что балетная премьера по мотивам сказки Ганса-Христиана Андерсена дается не впервые. Свои постановки в разное время представляли несколько российских и украинских театров, а в конце прошлого года собственную «Снежную королеву» презентовал «Астана балет». И тем не менее новая работа алма­тинцев определенно займет в этом списке заслуженное мес­то, потому что она авторская, а значит, совершенно эксклюзивная, исполнена по всем канонам классического жанра и, наконец, очень милая и трогательная.

Идея поставить сказку про «замороженного» зловредной волшебницей Кая и его мужественную спасительницу – сестру Герду давно родилась у самого Булата Аюханова, но время шло, а мастер никак не приступал к работе. Главный балетмейстер театра заслуженный деятель РК Гульфида Гафурова вспоминает, как он признавался ей в сложностях.

– Булат Газизович хотел, чтобы балет «Снежная королева» стал альтернативой «Щелкунчику». Это ведь две самые по-настоящему зимние сказки, – говорит балетмейстер. – Над постановкой он собирался работать сам, но никак не мог подобрать нужную музыку, а Булат Газизович всегда очень скрупулезно к этому подходил.

На выручку тогда пришла сама Гульфида Шайхиевна, предложившая пригласить для работы над спектаклем Майлена Тлеу­баева, молодого хореографа, который уже успел отметиться успешным сотрудничеством с театром – он поставил для труппы нашумевший в свое время балет-фантазию «Плаха» по роману Чингиза Айтматова. Булат Газизович наблюдал за работой Майлена – к слову, сына Минтая Тлеубаева, знаменитого балетмейстера и ученика самого Аюха­нова, но премьерный показ «Снежной королевы» прошел без него: в конце прошлого года легенды казахстанского балета не стало.

– Майлен попросил меня передать, что свой спектакль он посвятил памяти Булата Газизовича, – добавила собеседница.

А маэстро наверняка остался бы доволен работой молодого коллеги. Во-первых, потому что тот сумел представить балетную классику в ее чистом, едва ли не рафинированном виде. И во-вторых, вполне справился с требованиями жанра: спектакль получился легким, понятным и нескучным – одинаково интересным и детям, и искушенным театральным искусством и вообще жизнью взрослым зрителям.

– Балет поставлен в лексике и по канонам классического танца на музыку трех великих композиторов – Александ­ра Глазунова, Цезаря Кюи и Модеста Мусоргского, – рассказывает главный балетмейстер театра. – Их объединяет одна эпоха, один стиль. Задача перед постановщиком стояла сложная, пришлось перелопатить огромный музыкальный материал, чтобы выбрать те куски, которые легли лучшим образом на сюжет. Зато теперь спектакль смотрится цельным и завершенным произведением.

Сюжет и основной конфликт новой балетной драмы аккуратно списан со старой истории датского сказочника. Но совсем не под кальку, он, скорее, заново пережит через танец. Герда, как и в оригинале, проходит через лабиринты трудных и опасных испытаний, но за счет большой любви и бесстрашия достигает цели – чертогов Снежной королевы, где уже успел прижиться ее брат Кай – мальчик с оледеневшим сердцем.

Как и любая сказка про вечное, «Снежная королева» должна быть мудрой и поучительной, в том числе в своем балетном исполнении. Так что от танцоров, кроме технически качественного исполнения партий, требовался образ – узнаваемый и выразительный.

– Важно было, чтобы каждый актер сыграл характер персонажа, – объясняет Гульфида Гафурова. – Поэтому в спектак­ле много ярких мизансцен, где видна мимика и выразительны телодвижения. Танец – это ведь не только прыжки и пируэты, но еще и драматическая игра.

Гротескные образы в «Снежной королеве» достались действительно ярким исполнителям, которые справедливо собрали зрительские овации в апофеозе. Харизматичным и затейливым удался Ворон в исполнении ведущего солиста балета Дияра Акенева, а Разбойница Айым Садвакасовой очаровала игривой легкостью и азартом – этой начинающей балерине вообще прочат большое будущее.

Анну Бурлову в роли Снежной королевы трудно было отличить от ее прототипов из советских художественного фильма и мультфильма, так она была бе­зупречна – холодна и надменна. Ну и, конечно, весь спектакль держался на изящной и хрупкой Герде – солистке театра Айе Мелис. В паре с Артемием Сеяловым, исполнившим роль Кая, они смот­релись совершенно органично, в общем, как и положено близким родственникам.

Цельным и полностью готовым спектакль смотрелся еще и благодаря добротной работе кордебалета, хорошей сценографии и, конечно же, великолепной музыке. Этим-то зимняя сказка про горячие чувства, настоящую любовь и дружбу, а еще про разоб­лаченные и поверженные злодейство, жестокость и безразличие растопила публику. Кстати, самых маленьких зрителей, которых в зале оказалось немало, она заставила еще и подтанцовывать с мест актерам.