Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице сдали в эксплуатацию новую понизительную подстанцию «Арай». На церемонии приняли участие представители Министерства энергетики РК, акимата города, общественности и СМИ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

По данным ведомства, новая подстанция построена с применением современных технических решений в области электроэнергетики. В рамках проекта установлены два силовых трансформатора 110/20 кВ общей мощностью 80 МВА, а также проложено более 11 км кабельных линий электропередачи напряжением 110 кВ.

Реализация проекта обеспечила надежным и качественным электроснабжением более 80 тысяч жителей перспективного района застройки, включая социально значимые объекты — школы, детские сады, больницы, а также территорию к западу от проспекта Туран вдоль проспекта Улы Дала.

Проект подстанции «Арай» является важной частью комплексной стратегии развития энергетической инфраструктуры столицы и направлен на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества жизни горожан и развитие туристического потенциала Астаны.