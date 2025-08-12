Новую программу по подготовке специалистов для АЭС запускают в Усть-Каменогорске

Образование,АЭС
221
Дана Аменова
специальный корреспондент

Учебный план составлен с учетом рекомендаций экспертов МАГАТЭ и охватывает ключевые аспекты ядерной энергетики

Фото: пресс-служба акимата ВКО

В Восточно-Казахстанском техническом университете имени Д. Серикбаева с 2025–2026 учебного года стартует новая образовательная программа «Эксплуатация атомной электростанции», сообщает Kazpravda.kz 

По данным акимата региона, программа разработана при участии экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов для первой атомной электростанции в Казахстане, запуск которой планируется через 10 лет.

Программа была разработана в рамках проектов «Миссия экспертов по укреплению национального потенциала в области образования и подготовки кадров для поддержки программы строительства АЭС» и «KAZ2010: Поддержка развития инфраструктуры для внедрения программы ядерной энергетики (этап 3)».

Учебный план составлен с учетом рекомендаций экспертов МАГАТЭ и охватывает ключевые аспекты ядерной энергетики. В программу входят дисциплины, такие как оборудование атомных электростанций, физика ядерных реакторов, радиационная безопасность, ядерный топливный цикл, модернизация и монтаж оборудования и другие.

Помимо теоретической подготовки студенты будут проходить производственную практику в Национальном ядерном центре в Курчатове и на металлургическом заводе в Усть-Каменогорске, где из отечественного сырья производят тепловыделяющие сборки.

В апреле 2025 года в университете прошел международный форум с участием представителей МАГАТЭ и Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (Россия), где обсуждались вопросы развития образования, научных исследований и кадрового потенциала в ядерной сфере.

В состав академического комитета программы вошли ведущие преподаватели университета и представители отрасли, в том числе руководитель научного центра АО «УМЗ» Манарбек Кылышканов.

В июне 2025 года преподаватели программы Айжан Байдильдина и Надежда Прохоренкова прошли стажировку на действующей АЭС в Венгрии. В октябре 2025 года декан школы Айбек Акаев примет участие в заседании сети StarNet МАГАТЭ в Вене.

Программа полностью соответствует международным требованиям по ядерной безопасности и надежной эксплуатации. Это позволит готовить специалистов мирового уровня, формировать кадровый резерв для атомной энергетики Казахстана, обеспечивать энергетическую безопасность страны и снижать технологические риски.

В первый год реализации планируется пройти первичную аккредитацию с учетом обновлений в учебных модулях, соответствующих изменениям в отрасли и технологиях.

#подготовка #программа #Усть-Каменогорск #специалисты #АЭС

Популярное

Все
Определены 100 популярных казахстанских книг
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
Шапан Танеке Досетулы передан Национальному музею
По принципу единой образовательной среды
В Семее состоялся айтыс «Адамзаттың Абайы»
Мертвые души и трудоустройство
И цвет окрашивает слово...
Подготовят специалистов-атомщиков
В Алматы отметили юбилей великого поэта и мыслителя
Путевки в Японию
Наставник «Актобе» покинул пост
Наследие Абая – духовный ориентир созидательной нации
От берега до берега – с верой в себя
Предпринимательство показывает положительную динамику
Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев составил 6,3%
В Казахстане растёт число детей с признаками аутизма
Уровень комфорта повышается
Личность мирового значения
Рекордное число мужчин вышло в декрет в Южной Корее
В аэропорту Шереметьево зазвучала песня Абая
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
Первый том «Истории Казахстана» утвержден
Спешите на ярмарки!
5 августа в Казахстане отмечают День медиации
Восьмилетний мальчик чинит мобильные телефоны в Туркестанской области
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и что изменилось?
Региональные инициативы ради общего будущего
Алматы принимает юношеский Roland Garros
Токаев посетил выставочные павильоны в Авазе
20 млрд тенге вывела из тени оцифровка выдачи сертификатов в РК
Более 4 тысяч человек в Атырауской области подали заявки на внесудебное банкротство
Новые возможности цифровой эпохи
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
В Туркестане построят восточную объездную дорогу

Читайте также

Школьные медсестры возьмут под контроль питание казахстанск…
Бектенов поручил проверить объекты образования на соблюдени…
«Социальный кошелёк»: как работает новая система льготного …
Больше овощей-фруктов и меньше соли и сахара будет в новом …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]