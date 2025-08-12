Фото: пресс-служба акимата ВКО

В Восточно-Казахстанском техническом университете имени Д. Серикбаева с 2025–2026 учебного года стартует новая образовательная программа «Эксплуатация атомной электростанции», сообщает Kazpravda.kz

По данным акимата региона, программа разработана при участии экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов для первой атомной электростанции в Казахстане, запуск которой планируется через 10 лет.

Программа была разработана в рамках проектов «Миссия экспертов по укреплению национального потенциала в области образования и подготовки кадров для поддержки программы строительства АЭС» и «KAZ2010: Поддержка развития инфраструктуры для внедрения программы ядерной энергетики (этап 3)».

Учебный план составлен с учетом рекомендаций экспертов МАГАТЭ и охватывает ключевые аспекты ядерной энергетики. В программу входят дисциплины, такие как оборудование атомных электростанций, физика ядерных реакторов, радиационная безопасность, ядерный топливный цикл, модернизация и монтаж оборудования и другие.

Помимо теоретической подготовки студенты будут проходить производственную практику в Национальном ядерном центре в Курчатове и на металлургическом заводе в Усть-Каменогорске, где из отечественного сырья производят тепловыделяющие сборки.

В апреле 2025 года в университете прошел международный форум с участием представителей МАГАТЭ и Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (Россия), где обсуждались вопросы развития образования, научных исследований и кадрового потенциала в ядерной сфере.

В состав академического комитета программы вошли ведущие преподаватели университета и представители отрасли, в том числе руководитель научного центра АО «УМЗ» Манарбек Кылышканов.

В июне 2025 года преподаватели программы Айжан Байдильдина и Надежда Прохоренкова прошли стажировку на действующей АЭС в Венгрии. В октябре 2025 года декан школы Айбек Акаев примет участие в заседании сети StarNet МАГАТЭ в Вене.

Программа полностью соответствует международным требованиям по ядерной безопасности и надежной эксплуатации. Это позволит готовить специалистов мирового уровня, формировать кадровый резерв для атомной энергетики Казахстана, обеспечивать энергетическую безопасность страны и снижать технологические риски.

В первый год реализации планируется пройти первичную аккредитацию с учетом обновлений в учебных модулях, соответствующих изменениям в отрасли и технологиях.