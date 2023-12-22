Казахстанцы смогут чаще летать в Саудовскую Аравию

В скором времени новые прямые авиарейсы запустят из Алматы в Джидду, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Фото: tripadvisor.ru

Как сообщается, заместитель министра туризма и спорта Ержан Еркинбаев принял участие в шестом заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству Казахстана и Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд.

На пленарном заседании Ержан Еркинбаев отметил расширение сотрудничества между странами в сфере туризма. Так, со следующего года будет открыто прямое авиасообщение между Казахстаном и Саудовской Аравией по маршруту «Алматы - Джидда», периодичностью 2 рейса в неделю.

«Мы предлагаем местным представителям СМИ, инфлюенсерам и туристическим компаниям Саудовской Аравии посетить Казахстан в рамках информационного тура с целью демонстрации туристического потенциала страны. Это позволит гражданам Саудовской Аравии увидеть воочию живописные пейзажи природы Казахстана», - сказал Ержан Еркинбаев.

В завершение встречи заместитель министра туризма и спорта Ержан Еркинбаев пригласил всех участников заседания посетить V Всемирные игры кочевников, которые пройдут в Астане в сентябре 2024 года. По итогам заседания был подписан протокол.

Также сегодня стало известно, что Казахстан и Саудовская Аравия договорились об открытии прямого авиасообщения по маршруту Алматы – Эр-Рияд.