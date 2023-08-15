Новые автобусы закупит акимат для перевозки школьников из глубинок Атырауской области

Для транспортировки детей из отдаленных населенных пунктов Атырауской области в школы будут закуплены дополнительно 23 автобуса, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

По словам главы региона Серика Шапкенова, в новом учебном году в области планируется принять в школы 143 тысячи учащихся. В текущем году на оснащение материально-технической базы образовательных объектов выделено 4 544 527 млн тенге. Планируется закупить новые автобусы для транспортировки в школы 4 561 ученика из отдаленных населенных пунктов.

"В прошлом году был организован бесплатный проезд школьников на 49 единицах автотранспорта. В новом учебном году для транспортировки 4 561 ученика из 60 населенных пунктов будут приобретены дополнительно 23 автобуса. На эти цели выделено 1,1 млрд тенге. Автотранспорт будет введен в эксплуатацию с сентября" – сообщил Шапкенов.

Он также отметил обепечение учебниками и обновление оснащения классов.

"В настоящее время из 1 035 школьных классов 577 (55,7%) оснащены модифицированными кабинетами. На обеспечение учебниками и учебно-методическими комплексами выделено 1 676 370 тыс. тенге. Учебники будут полностью доставлены и распределены до 25 августа. В текущем году в 21 школе запланировано увеличить скорость интернета, для этого выделено 108 332,1 тысячи тенге. В результате показатель обеспеченности интернетом скоростью 20 Мбит/с и более составит 43,3%", – сообщил Шапкенов.