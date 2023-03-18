Новые дома построят   для пострадавших от паводка в Актюбинской области

24 дома построят для жителей села Кобда Кобдинского района, чьи дома разрушил паводок, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

Фото пресс-службы акимата Актюбинской области

Такое поручение дал аким Актюбинской области Ералы Тугжанов в ходе поездки в Кобдинский район.

В результате паводка с 13 марта в поселке Кобда талыми водами подтоплено 79 домов, 22 дворовых территории.

Три дома не подлежат восстановлению, в 4 рухнули перегородки, они признаны аварийными, 17 домов все еще остаются в воде.

Руководство региона планировало приобрести для трех семей жилье за счет внебюджетных средств, однако из-за отсутствия свободного жилья в населённом пункте принято решение о строительстве.

В настоящее время в населенном пункте наблюдается спад уровня паводковых вод. Работа по созданию искусственных водозаборов, укладке песка и откачке воды продолжается.