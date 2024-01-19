Новые горизонты «зеленого» развития
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Айжан Скакова, эколог-эксперт Общественной палаты Мажилиса Парламента РК
Оптимальное распределение ресурсов и эффективное планирование названы Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в интервью газете «Egemen Qazaqstan» главными принципами, которых должно придерживаться Правительство, стремясь к дальнейшему стимулированию экономического роста республики. Государство будет создавать новые точки роста в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, других секторах экономики.