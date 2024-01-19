Новые горизонты «зеленого» развития

В соответствии с проводимой Главой государства политикой наступивший год будет годом развития регионов.

Это можно увидеть на примере Мангистауской области, где формируется транспортно-логистический хаб, создается центр по получению «зеленого» водорода. Инвесторами немецко-шведской компании будет построено производство «зеленого» водорода, опреснительного завода и станции возобновляемых источников энергии. Запуск данного проекта позволит создать около 3 500 временных и 1 800 постоянных рабочих мест.

Кроме того, по поручению Президента будет уделяться больше внимания вопросам сохранения экологического равновесия и биоразнообразия Каспийского моря.

Участники недавнего климатического саммита ООН СОР 28 из 198 стран большинством голосов приняли решение о том, что организатором следующей, 29-й климатической конференции выступит Азербайджан. Таким образом, очередной климатический саммит станет свидетельством того, что климатическая повестка является объединяющей для всех стран мира.

На площадке саммита, участниками которого станут почти 200 государств, у Казахстана появится уникальная возможность пригласить в страну мировых инвесторов для сотрудничества по таким направлениям, как «зеленый энергетический переход», сбережение минеральных и биологических ресурсов, водная и продовольственная безопасность, борьба с опустыниванием, «зеленые» технологии, цифровизация. Сегодня уже стало очевидным, что именно эти направления определяют дальнейшее развитие экономики республики в условиях глобального изменения климата.

Кроме того, у нашей страны появилась перспектива быть в числе государств, которые будут получать финансовую помощь на природоохранные решения от созданного нового Всемирного климатического фонда.

Надо отметить, что республика играет решающую роль в производстве электроэнергии без выбросов углерода в глобальном масштабе, в связи с этим важно подчеркнуть, что сокращение выбросов метана – это самый быстрый способ замедлить темпы глобального потепления. Казахстан планирует принять участие в Саммите будущего, проводимом ООН в 2024 году.

В дальнейшем большое внимание будет уделено проблемам нехватки воды, сильной жаре, опустыниванию и экстремальным гидрологическим явлениям. Именно Казахстан пригласил партнеров на саммит «Единая вода» на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Кроме того, заявлено о созыве Регионального климатического саммита ООН в Казахстане в 2026 году. Наша страна еще в 2023 году выступила с инициативой открытия в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития. Говоря об ее реализации, Касым-Жомарт Токаев отметил: «Чтобы обе эти инициативы увенчались успехом, мы призываем наших друзей и партнеров оказать конкретную поддержку. Надеемся, что международное сообщество расширит свои обязательства по увеличению финансирования климатических программ».

Больше внимания также будет приковано к помощи пострадавшему Аральскому региону. Казахстан в нынешнем году председательствует в исполнительном комитете фонда Арала. Президент приз­вал выделять больше средств на поддерж­ку Международного фонда спасения Аральского моря – некогда четвертого по величине внутреннего водоема в мире.

Грандиозные перспективы появляются у Казахстана в связи с открытием рынка ОАЭ. Если Эмираты инвестировали в нашу экономику около 3 млрд долларов и товарооборот составил 600 млн долларов, то после визита Президента РК в эту страну была достигнута договоренность по увеличению товарооборота до 1 млрд долларов.

Среди заявленных Казахстаном ключевых проектов – строительство сахарного завода и ветряной электростанции, создание предприятия по «зеленой» энергии, реализация инвестиционной платформы на общую сумму порядка 5 млрд долларов. Ожидается запуск уникального совместного предприятия со всемирно известной компанией ADP (AbuDhabiPortsGroup) по предоставлению судоходных услуг энергетическим компаниям на Каспии. Нет сомнения, что эти «якорные» проекты окажут серьезный положительный эффект на развитие казахстанской экономики.

Новые горизонты развития открываются для Казахстана в рамках сотрудничества стран ШОС. В 2023 году Глава государства отметил, что одним из важных направлений работы является укрепление взаимодействия в сфере экологии. Устойчивый экономический рост и повышение благосостояния общества невозможны без продвижения экологической повестки.

Президент подчеркнул: «К сожалению, мы наблюдаем значительный рост различных природных катаклизмов: наводнения, засухи, пожары, загрязнение воды и почвы. В этих условиях Казахстан нацелен на объединение усилий по решению проблем охраны окружающей среды. Считаем целесо­образным сосредоточиться на следующих задачах: установить партнерские связи ШОС с Программой ООН по окружающей среде, разработать соглашение по сотрудничеству в области охраны окружающей среды, принять программу сотрудничества по развитию особо охраняемых природных территорий и экологического туризма».

К следующему Астанинскому саммиту, например, предлагается принять Энергетическую стратегию ШОС, которая будет способствовать реализации Целей устойчивого развития ООН. Также в 2024 году предложено провести Цифровой форум в Астане, совместив его с первым заседанием Управляющей комиссии Пула технопарков и инновационных кластеров. На период председательства Казахстана в ШОС предложено объявить Алматы туристической и культурной столицей ШОС.

Надо отметить предстоящие перспективы, связанные с проведением Саммита будущего в 2024 году в Астане. В рамках Совета по сотрудничеству и мерам доверия в Азии Казахстан намерен дать новый импульс деятельности этой меж­дународной организации. До сих пор достижению Целей в области устойчивого развития препятствовали «три глобальных кризиса» – изменение климата, утрата биоразнообразия и загрязнение окружающей среды, а также очаги конфликтов в разных уголках мира, теперь нужно вернуться на правильный путь.

В дальнейшем перед Казахстаном стоят большие задачи по обеспечению «зеленого» энергетического перехода. В стране почти 70% электроэнергии вырабатывается на угле, необходимо целенаправленно развивать возобновляемую и альтернативную энергетику, совершенствовать нормативно-правовую базу, создавать привлекательные условия для инвесторов. В целом по планам к 2035 году в Казахстане будет введено 6,5 ГВт возобновляемых энергетических ресурсов. При этом перспективным направлением будет «зеленый» водород. Эксперты считают, что наша страна может войти в десятку крупнейших стран – экспортеров водорода.