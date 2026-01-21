С сентября 2025 года все этапы онкоскринингов доступны в рамках ГОБМП
В Минздраве провели оптимизацию консультативно-диагностических услуг перед плановой госпитализацией, а также модернизировало программы скрининга, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства
Модернизация скрининговых программ включает:
- исследования с доказанной эффективностью (ЛПНП, триглицериды, гликированный гемоглобин);
- исключены необоснованные консультации специалистов с предоставлением права завершения скрининга на уровне медсестры при отсутствии изменений в исследованиях;
- увеличен возраст участников скринингов до 76 лет;
в рамках ОСМС внедрен скрининг с УЗИ брахиоцефальных сосудов среди мужчин 50 лет и старше с периодичностью один раз в два года.
Дополнительно расширены виды скринингов:
- исследования на ранние нарушения мозгового кровообращения;
- хронические вирусные гепатиты B и C.
В 2026 году запланирован пересмотр маршрутов по реабилитации и паллиативной помощи.