Новые каналы сбыта наркотиков пресекли в ЗКО

В регионе продолжается работа по противодействию наркопреступности, сообщает Kazpravda.kz
Прокуратура Западно-Казахстанской области провела заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью по вопросам противодействия наркотикам.
При координации надзорного органа 1 декабря ликвидирована нарколаборатория, расположенная в Алматинской области. Изъяты наркотические средства и оборудование для их изготовления.
23 ноября были задержаны прибывшие из Костанайской области, для сбыта наркотиков.
Также пресечен канал сбыта из Актюбинской области.
В целом, после Координационного совета зарегистрировано свыше 50 досудебных расследований, выявлено 4 фитолаборатории.
В рамках проекта «Нашақорлыққа жол жоқ» уничтожено более 350 реклам наркотиков.
Работа в данном направлении продолжается и находится на ежедневном контроле, добавили в надзорном органе.