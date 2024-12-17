Новые каналы сбыта наркотиков пресекли в ЗКО

В регионе продолжается работа по противодействию наркопреступности, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Западно-Казахстанской области провела заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью по вопросам противодействия наркотикам.

При координации надзорного органа 1 декабря ликвидирована нарколаборатория, расположенная в Алматинской области. Изъяты наркотические средства и оборудование для их изготовления.

23 ноября были задержаны прибывшие из Костанайской области, для сбыта наркотиков.

Также пресечен канал сбыта из Актюбинской области.

В целом, после Координационного совета зарегистрировано свыше 50 досудебных расследований, выявлено 4 фитолаборатории.

В рамках проекта «Нашақорлыққа жол жоқ» уничтожено более 350 реклам наркотиков.

Работа в данном направлении продолжается и находится на ежедневном контроле, добавили в надзорном органе.