Они изготовлены из серебра, мельхиора и нейзильбера

Фото: Нацбанк

Национальный Банк выпускает в обращение коллекционные монеты QAZAQ KÚRESI из серии монет «Обряды, национальные игры Казахстана», сообщает Kazpravda.kz

Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК c 17 декабря 2025 года.

О коллекционных монетах

«Қазақ күресі» – традиционная казахская национальная борьба, в которой два соперника меряются силой, ловкостью и выносливостью. Этот вид единоборств имеет многовековую историю и считается важной частью казахской культуры и спортивного наследия.

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы с золочением, массой 24 грамма, диаметром 37 мм, качеством изготовления proof, номиналом 1000 тенге, тиражом 2 000 (две тысячи) штук;

Изображение монеты из серебра

- сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 5 000 (пять тысяч) штук;

Изображение монеты из мельхиора

- сплава нейзильбер (МНЦ 15-20), массой 11,17 грамма, диаметром 31 мм, качеством изготовления uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 50 000 (пятьдесят тысяч) штук.

Изображение монеты из нейзильбера

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.