Экономика Новые контуры Мангистау 4 июля 2022 г. 1:00 Марина Демченко За качество жизни В Мангистауской области осуществляются проекты, направленные на повышение качества жизни. На площадке Службы центральных коммуникаций аким Мангистауской области Нурлан Ногаев сообщил, что одной из актуальных проблем для региона является занятость. На сегодняшний день уровень безработицы в области составляет 4,9%. С начала года открыто 11 557 рабочих мест, из них 6 741 – постоянное. Остальные рабочие места созданы субъектами малого и среднего предпринимательства. В рамках Национального плана по развитию предпринимательства свыше 10 тыс. человек в регионе были охвачены различными мероприятиями по обеспечению работой, из них до 5 тыс. трудоустроены. В 2021 году стартовал региональный проект «Жұмыс жасаймын». В этом году на его реализацию из местного бюджета выделено 955,5 млн тенге, на постоянные рабочие места трудоустроены 646 местных жителей. В соответствии с поручением Главы государства в текущем году проект «Алғашқы жұмыс орны» и продолжительность участия в молодежной практике увеличены до 12 месяцев, а заработная плата выросла до 30 МРП. Увеличен размер безвозвратных грантов для воплощения бизнес-идей молодежи в возрасте до 29 лет и социально уязвимых слоев населения – с 200 до 400 МРП. Для трудоустройства безработных жителей Мангистауской области центры занятости городов и районов совместно с российской компанией «Татнефть» в июне в Актау и Жанаозене провели собеседования. В интервью участвовал 531 человек, 190 из них решено поэтапно трудоустроить. Всего же компания планирует набрать более 600 человек для работы в Республике Татарстан Российской Федерации. Нурлан Ногаев сообщил также, что для поэтапного решения проблемы дефицита питьевой воды в Мангистауской области к 2025 году планируется осуществить девять проектов, которые позволят дополнительно поставлять в регион 286 тыс. кубометров воды. В ближайшее время на месторождении Каражанбас будет введена в эксплуатацию опреснительная установка мощностью 17 тыс. кубометров воды в сутки. В результате высвобожденные 10 тыс. кубометров питьевой воды из водовода Астрахань – Мангистау будут использованы для обеспечения нужд жителей Жанаозена, сел Бейнеу и Жетыбай. Реализуется второй этап увеличения мощности опреснительного завода «Каспий» до 40 тыс. кубометров. Этим летом будут введены в эксплуатацию опреснительные установки на 5 000 м3 сутки. Объект будет сдан в текущем году. Частный инвестор строит опреснительный завод мощностью 20 тыс. кубометров в сутки. Также начнется строительство опреснительных установок ежесуточной мощностью 24 тыс. кубометров на территории «МАЭК-Казатомпром» и 5 тыс. кубометров в сутки – в Форт-Шевченко. – В соответствии с поручением Президента по обеспечению централизованным водоснабжением 12 сел к 2022 году завершается и сдается в эксплуатацию централизованное водоснабжение сел Беки и Баскудук. Оставшиеся 10 населенных пунктов будут обеспечены водоснабжением до конца года. В результате в этом году мы доведем уровень централизованного питьевого водоснабжения с 96 до 100%, – сказал Нурлан Ногаев. Глава региона напомнил, что в Актау с момента его основания не обновлялись системы водоснабжения питьевой водой, канализации и тепловых сетей. Из-за плохого качества инженерных сетей в городе происходит около 1 500 аварий в год, что негативно отражается на обеспечении населения водой и теплом. По словам главы региона, до 2025 года планируется провести модернизацию 918 км инженерных сетей в 24 микрорайонах. Уже в этом году начнутся ремонтные работы тепловых сетей в двух микрорайонах – 3 «А» и 3 «Б». Разрабатывается проектно-сметная документация для работ по модернизации водопроводных и канализационных сетей в 1–6-м микрорайонах. Как отметил аким области, после окончания работ коммунальным службам удастся значительно сократить порывы инженерных сетей и улучшить подачу питьевой воды и тепла населению. В области уделяется большое внимание развитию проектов в сфере АПК. В 2021 году в связи с засухой и падежом скота для стабилизации цен на корма из бюджета было выделено 2,1 млрд тенге, работа по продаже кормов по доступным ценам продолжается и сегодня. Кроме того, в текущем году из резерва Правительства выделено 664 млн тенге. Помощь на 414 млн тенге уже получили 314 фермерских и 2 711 подсобных хозяйств. – В текущем году воплощаются в жизнь три инновационных проекта, предусматривающие внедрение наукоемкой технологии возделывания многолетних трав и рационального использования пастбищ. Ожидается, что они окажут плодотворное влияние на развитие сферы животноводства в регионе, – рассказал аким. В текущем году в сельское хозяйство будет инвестировано 2,3 млрд тенге. Планируется создать 257 рабочих мест за счет реализации восьми проектов (продуктовый склад, мясоперерабатывающий комбинат, консервирование мясных продуктов, мини-птицеферма и четыре тепличных комплекса).