Экономика
Новые контуры Мангистау
Марина Демченко

За качество жизни

В Мангистауской области осуществляются проекты, направленные на повышение качества жизни.

На площадке Службы центральных коммуникаций аким Мангис­тауской области Нурлан Ногаев сообщил, что одной из актуальных проблем для региона является занятость. На сегодняшний день уровень безработицы в области составляет 4,9%. С начала года открыто 11 557 рабочих мест, из них 6 741 – постоянное. Остальные рабочие места созданы субъектами малого и среднего предпринимательства.

В рамках Национального плана по развитию предпринимательства свыше 10 тыс. человек в регионе были охвачены различными мероприятиями по обеспечению работой, из них до 5 тыс. трудоустроены. В 2021 году стартовал региональный проект «Жұмыс жасаймын». В этом году на его реализацию из местного бюджета выделено 955,5 млн тенге, на постоянные рабочие места трудоустроены 646 местных жителей.

В соответствии с поручением Главы государства в текущем году проект «Алғашқы жұмыс орны» и продолжительность участия в молодежной практике увеличены до 12 месяцев, а заработная плата вырос­ла до 30 МРП. Увеличен размер безвозвратных грантов для воплощения бизнес-идей молодежи в возрас­те до 29 лет и социально уязвимых слоев населения – с 200 до 400 МРП.

Для трудоустройства безработных жителей Мангистауской области центры занятости городов и районов совместно с российской компанией «Татнефть» в июне в Актау и Жанаозене провели собеседования. В интервью участ­вовал 531 человек, 190 из них решено по­этапно трудоустроить. Всего же компания планирует набрать более 600 человек для работы в Республике Татарстан Российской Федерации.

Нурлан Ногаев сообщил также, что для поэтапного решения проб­лемы дефицита питьевой воды в Мангистауской облас­ти к 2025 году планируется осущест­вить девять проектов, которые позволят дополнительно поставлять в регион 286 тыс. кубомет­ров воды. В ближайшее время на месторождении Каражанбас будет введена в экс­плуатацию опреснительная установка мощностью 17 тыс. кубомет­ров воды в сутки. В результате высвобож­денные 10 тыс. кубометров питьевой воды из водовода Астрахань – Мангис­тау будут использованы для обеспечения нужд жителей Жанаозена, сел Бейнеу и Жетыбай.

Реализуется второй этап увеличения мощности опреснительного завода «Каспий» до 40 тыс. кубомет­ров. Этим летом будут введены в эксплуатацию опреснительные установки на 5 000 м3 сутки. Объект будет сдан в текущем году.

Частный инвестор строит опрес­нительный завод мощнос­тью 20 тыс. кубометров в сутки. Также начнется строительство опреснительных установок ежесуточной мощностью 24 тыс. кубометров на территории ­«МАЭК-Казатомпром» и 5 тыс. кубометров в сутки – в Форт-Шевченко.

– В соответствии с поручением Президента по обеспечению цент­рализованным водоснабжением 12 сел к 2022 году завершается и сдается в эксплуатацию централизованное водоснабжение сел Беки и Баскудук. Оставшиеся 10 населенных пунктов будут обеспечены водоснабжением до конца года. В результате в этом году мы доведем уровень централизованного питьевого водоснабжения с 96 до 100%, – сказал Нурлан Ногаев.

Глава региона напомнил, что в Актау с момента его основания не обновлялись системы водоснабжения питьевой водой, канализации и тепловых сетей. Из-за плохого качества инженерных сетей в городе происходит около 1 500 аварий в год, что негативно отражается на обеспечении населения водой и теплом.

По словам главы региона, до 2025 года планируется провести модернизацию 918 км инженерных сетей в 24 микрорайонах. Уже в этом году начнутся ремонт­ные работы тепловых сетей в двух микрорайонах – 3 «А» и 3 «Б». Разрабатывается проектно-сметная документация для работ по модернизации водопроводных и канализационных сетей в 1–6-м микрорайонах.

Как отметил аким области, после окончания работ коммунальным службам удастся значительно сократить порывы инженерных сетей и улучшить подачу питьевой воды и тепла населению.

В области уделяется большое внимание развитию проектов в сфере АПК. В 2021 году в связи с засухой и падежом скота для стабилизации цен на корма из бюджета было выделено 2,1 млрд тенге, работа по продаже кормов по доступным ценам продолжается и сегодня. Кроме того, в текущем году из резерва Правительства выделено 664 млн тенге. Помощь на 414 млн тенге уже получили 314 фермерских и 2 711 подсобных хозяйств.

– В текущем году воплощаются в жизнь три инновационных проекта, предусматривающие внед­рение наукоемкой технологии возделывания многолетних трав и рационального использования пастбищ. Ожидается, что они окажут плодотворное влияние на развитие сферы животноводства в регионе, – рассказал аким.

В текущем году в сельское хозяйство будет инвестировано 2,3 млрд тенге. Планируется создать 257 рабочих мест за счет реализации восьми проектов (продуктовый склад, мясоперерабатывающий комбинат, консервирование мясных продуктов, мини-птицеферма и четыре тепличных комплекса).

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