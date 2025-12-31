Новые квоты на экспорт мяса КРС вводят в Казахстане

Сельское хозяйство
74
Дана Аменова
специальный корреспондент

Лимит для поставщиков будут рассчитывать исходя из мощностей откормочных площадок

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 31 декабря 2025 года вводятся в действие Правила распределения квот на вывоз мяса с территории Казахстана в третьи страны и страны ЕАЭС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

Норма действует по 30 июня 2026 года. ​Размер квоты для вывоза мяса КРС составляет 20 000 тонн. ​

Размер квоты на одно лицо, устанавливается в зависимости от мощности откормочной площадки в следующих размерах: ​

- при мощности откормочной площадки от 5 000 (пять тысяч) голов – 1 000 (одна тысяча) тонн; ​

- при мощности откормочной площадки от 10 000 (десять тысяч) голов – 2 000 (две тысячи) тонн; ​

- при мощности откормочной площадки от 15 000 (пятнадцать тысяч) голов – 3 000 (три тысячи) тонн; ​

- при мощности откормочной площадки от 20 000 (двадцать тысяч) голов – 4 000 (четыре тысячи) тонн; ​

- при мощности откормочной площадки от 50 000 (пятьдесят тысяч) голов – 10 000 (десять тысяч) тонн. ​

Квота распределяется на мясо крупного рогатого скота мясоперерабатывающего предприятия при использовании поголовья из собственной откормочной площадки.

Квоты для поставщиков будут рассчитываться исходя из мощностей откормочных площадок.

#Минсельхоз #экспорт #КРС #мясо #квоты

