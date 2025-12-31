Лимит для поставщиков будут рассчитывать исходя из мощностей откормочных площадок
С 31 декабря 2025 года вводятся в действие Правила распределения квот на вывоз мяса с территории Казахстана в третьи страны и страны ЕАЭС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз
Норма действует по 30 июня 2026 года. Размер квоты для вывоза мяса КРС составляет 20 000 тонн.
Размер квоты на одно лицо, устанавливается в зависимости от мощности откормочной площадки в следующих размерах:
- при мощности откормочной площадки от 5 000 (пять тысяч) голов – 1 000 (одна тысяча) тонн;
- при мощности откормочной площадки от 10 000 (десять тысяч) голов – 2 000 (две тысячи) тонн;
- при мощности откормочной площадки от 15 000 (пятнадцать тысяч) голов – 3 000 (три тысячи) тонн;
- при мощности откормочной площадки от 20 000 (двадцать тысяч) голов – 4 000 (четыре тысячи) тонн;
- при мощности откормочной площадки от 50 000 (пятьдесят тысяч) голов – 10 000 (десять тысяч) тонн.
Квота распределяется на мясо крупного рогатого скота мясоперерабатывающего предприятия при использовании поголовья из собственной откормочной площадки.
Квоты для поставщиков будут рассчитываться исходя из мощностей откормочных площадок.