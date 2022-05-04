Правительство
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Диасов Ораз
корреспондент

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев рассказал на заседании правительства о поиске новых месторождений нефти и металлов в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В Казахстане имеются значительные перспективы для открытия новых месторождений. Так, в части углеводородов геологами выделяются 15 осадочных бассейнов с прогнозными ресурсами условного топлива порядка 76 млрд тонн и разной степенью изученности. На сегодня весь объем нефте-газо-добычи приходится на 5 освоенных бассейнов. Из них самым крупным считается Прикаспийский, на который приходится около 80% ресурсной базы страны», - отметил Брекешев.

По его словам, также имеются потенциальные возможности и для развития минерально-сырьевой базы золота и меднорудной промышленности в Центральном, Восточном и Южном Казахстане. Имеются перспективы для открытия новых месторождений вольфрама, молибдена, алюминия, олова, а также редких металлов.

«Учитывая ситуацию в Кызылординской области, планируется оценка сырьевого потенциала Аральского бассейна. Кроме того, составляются проекты на изучение Шу-Сарысуйского, Северо-Торгайского и Сырдарьинского малоизученных бассейнов. В рамках исполнения поручения Главы государства для обеспечения стабильного функционирования градообразующих предприятий проводятся поисковые работы на семи перспективных участках, расположенных вблизи моногородов Риддер, Хромтау, Жезказган, Темиртау и Балхаш, основу экономики которых составляет горно-металлургический комплекс», - пояснил министр.

Кроме того, учитывая современные тенденции мирового рынка и повышенный спрос на редкие и редкоземельные металлы, а также литий, особое внимание уделяется выявлению перспективных участков на данные виды сырья. В частности, в этом году продолжаются работы на выявление редких металлов на участках Кара-Аяк и Мунча. Проводятся конкурсные процедуры на начало работ по определению перспектив на выявление редкоземельных металлов по 12-ти участкам.

Популярное

Все
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Что писали торговцы, искатели приключений и миссионеры о жизни древней степи
"Была не в настроении": учитель дала пощёчину первокласснице в Мангистау
Мужчина на глазах детей забил жену до смерти в Туркестанской области
Что думают юристы и политологи об идее провести референдум в Казахстане
Торжественная церемония открытия летних Сурдлимпийских игр состоялась в бразильском городе Кашиас-ду-Сул
Влага для полей при «сухих» прогнозах
Каждому – по заслугам
Равнение на улучшения
Болат и его команда
Информацию об увеличении ставок ввозных таможенных пошлин на авто опровергли в КГД
«Покрывало» для пашни
Их жизнь достойна подражания
Указ Президента Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Мажилис внепланово рассмотрит законопроект о референдуме в Казахстане
Опасный рецидивист бежал из тюрьмы вместе с охранницей в США
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 мая
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Спикер Мажилиса заявил об отмене закона о Первом Президенте
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Еще один вид нарушения ПДД начал выявлять "Сергек"
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Каких продуктов коснулась "приливная волна" подорожания в Казахстане
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Премьер Казахстана встретился с исполнительным директором компании "Trafigura"
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?

Читайте также

Правительство , Технологии
Информационную систему в сфере геологии и недропользования …
Правительство
Как будут заинтересовывать инвесторов недрами Казахстана, р…
Правительство
Деятельность недропользователей на Кокжиде могут остановить
Правительство
О скором истощении запасов месторождений заявил глава Минэк…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]