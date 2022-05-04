Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев рассказал на заседании правительства о поиске новых месторождений нефти и металлов в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В Казахстане имеются значительные перспективы для открытия новых месторождений. Так, в части углеводородов геологами выделяются 15 осадочных бассейнов с прогнозными ресурсами условного топлива порядка 76 млрд тонн и разной степенью изученности. На сегодня весь объем нефте-газо-добычи приходится на 5 освоенных бассейнов. Из них самым крупным считается Прикаспийский, на который приходится около 80% ресурсной базы страны», - отметил Брекешев.

По его словам, также имеются потенциальные возможности и для развития минерально-сырьевой базы золота и меднорудной промышленности в Центральном, Восточном и Южном Казахстане. Имеются перспективы для открытия новых месторождений вольфрама, молибдена, алюминия, олова, а также редких металлов.

«Учитывая ситуацию в Кызылординской области, планируется оценка сырьевого потенциала Аральского бассейна. Кроме того, составляются проекты на изучение Шу-Сарысуйского, Северо-Торгайского и Сырдарьинского малоизученных бассейнов. В рамках исполнения поручения Главы государства для обеспечения стабильного функционирования градообразующих предприятий проводятся поисковые работы на семи перспективных участках, расположенных вблизи моногородов Риддер, Хромтау, Жезказган, Темиртау и Балхаш, основу экономики которых составляет горно-металлургический комплекс», - пояснил министр.

Кроме того, учитывая современные тенденции мирового рынка и повышенный спрос на редкие и редкоземельные металлы, а также литий, особое внимание уделяется выявлению перспективных участков на данные виды сырья. В частности, в этом году продолжаются работы на выявление редких металлов на участках Кара-Аяк и Мунча. Проводятся конкурсные процедуры на начало работ по определению перспектив на выявление редкоземельных металлов по 12-ти участкам.