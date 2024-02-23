Новые пассажирские терминалы откроются в трех аэропортах Казахстана

В этом году запланировано завершение строительства новых пассажирских терминалов аэропортов Шымкента, Кызылорды и Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

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Сообщается, что в результате, пропускная способность аэропорта Алматы увеличится в 5 раз, до 14 млн пассажиров, Кызылорды - в 6 раз, до 2 млн и Шымкента - в 7 раз, до 6 млн.

Также по поручению главы государства начнутся работы по реконструкции ВПП аэропорта города Павлодара и перрона и рулежной полосы аэропорта города Балхаш.

- Инвестор из ОАЭ приступит к ремонту взлетно-посадочной полосы столичного аэропорта за счет собственных средств, что является одной из первоочередных задач, поставленных перед новой управляющей компанией, - отметили в министерстве.

Для создания мультимодальных центров в аэропортах страны проводится комплексная работа по привлечению частных инвесторов.

Ранее сообщалось о том, что новый международный терминал аэропорта Алматы откроется в июне.