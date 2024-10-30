Новые подходы, новые форматы

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Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Нацпроект набирает обороты, при этом качество объектов не уступает количеству

фото Игоря Бургандинова

Для всех и каждого

По поручению Главы государства с 2023 по 2025 год реализуется национальный проект «Комфортная школа». Цель инициативы – решить проблемы дефицита ученических мест, ликвидировать аварийные школы и трехсменное обучение. Кроме того, нацпроект направлен на улучшение качества образования и уменьшение разрыва по уровню предоставляемых услуг ученикам городских и сельских школ.

Основным координатором проекта выступает Министерство просвещения. Главный исполнитель – фонд «Самрук-Қазы­на», ко­торый осуществляет строительство и оснащение школ по всей стране. Объем финансирования проекта – около 2,4 трлн тенге.

Строительство учебных заведений идет по единому стандарту, и объекты сдаются, что называется, под ключ. Школы оснащены передовыми STEM-лабораториями, кабинетами робототехники, хореографи­ческими залами, зонами отдыха и нетворкинга. Одна из «фишек» комфортных школ – наличие безбарьерной среды для особенных детей: есть пандусы, лифты, специальные туалетные комнаты, кабинет инклюзивного образования. А еще такие школы обеспечены современными системами видеонаблюдения, контролем доступа и автоматической блокировки дверей при возникновении угроз.

Одной из комфортных в столице стала средняя школа № 111, расположенная по проспекту Туран. Она открыла свои двери 1 сентября текущего года. Как сообщила директор школы Данара Джумартова, здание рассчитано на две тысячи учащихся.

– Некоторые не совсем верно понимают концепцию комфортной школы. Это не только современная материально-техническая база, но и создание доступных и равных возможностей детям для получения качественного образования. Мы воспитываем личностей с активной гражданской позицией, которые стремятся к знаниям, знают и любят свою культуру, историю, уважают культуру других народов, – отмечает директор.

Четырехэтажное здание состоит из нескольких блоков. В этом и есть «фишка» комфорт­ной школы: площадь ее на 15–20% больше обычных школ. К примеру, в школе № 111 четыре спортзала: два предназначены для старшеклассников, два – для учеников младших и средних классов. Учебных кабинетов – 121, во всех установлены интер­активные доски. У детей свои персональные шкафчики для личных вещей и учебников. Мебель исключительно отечест­венного производства.

Предметные кабинеты оборудованы всем необходимым. К примеру, на уроке физики, куда мы зашли во время мини-экскурсии, учитель Баян Джанкиева наглядно объясняла тему ускорения свободного падения предмета. В классе на каждой парте на наклоне установлена металлическая рейка – желоб. Ученики скатывали по нему шарик, определяя скорость продвижения. А потом меняли угол желоба, чтобы шарик скользил по нему за наименьшее время.

После урока Баян Джанкиева провела нас в физлабораторию, где в шкафах разместилось всевозможное оборудование: новенькие амперметры, вольтмет­ры, генераторы, гальванометр и соединительные провода.

– Эти устройства необходимы для изучения электричества. На партах есть розетки, подключенные к сети. На уроках мы изучаем, что такое электричество, по какому принципу оно действует, а затем на практике определяем силу, напряжение, сопротивление тока, – прокомментировала учитель физики.

Есть отдельный шкаф с приборами молекулярной физики, здесь лежат датчики для определения движения, температуры, плотности.

– У меня 35 лет стажа, и могу заверить, что такого оборудования в школах раньше не было, – улыбается Баян Джанкиева. – Согласно приказу Министерства просвещения, всем школам выдается одинаковое оборудование, а также инструкции для его использования.

Не меньше мы удивились, заглянув на урок биологии. Все ученики сидели в белых халатах, словно настоящие ученые, и у каждого на парте стоял мик­роскоп. Ребята брали небольшое стекло с каким-то зеленым веществом и внимательно его рассматривали.

– Мы сейчас проводим лабораторный опыт, изучаем клетку, – объяснила ученица 8-го класса Еркежан Муратова. – Например, я вижу клеточную оболочку, цитоплазму, митохондрию, вижу, как клетка движется. И это очень интересно!

Надо сказать, что интерес в этой школе представляют не только предметные кабинеты, но и просторные коридоры. Сначала мы увидели играющих на пианино детей, а дальше – ученика-домбриста. Оказывается, здесь есть специальная зона, где висят новые струнные инструмен­ты. И любой желающий может сыграть на домбре.

Учиться всем пригодится

Директор также отметила, что в школе комфортно организованы не только пространства и инфраструктура, но и учебно-воспитательный процесс.

– Так, по программе «Біртұтас тәрбие» работа с детьми строится на основе национальных ценнос­тей. Например, проект «Одна книга – один класс». Каждый понедельник в рамках уроков воспитания дети читают книги в течение восьми минут. Кажется, мало времени, но за месяц-два они прочитывают одну книгу и могут ее обсудить, – рассказывает директор.

В школе № 111 работают около 150 педагогов. Как рассказала заместитель директора по профильному обучению Гульсая Махмутова, процесс отбора шел на конкурсной основе. Обращали внимание на высшее образование, наличие магистратуры, категорию и профессиональные достижения.

– Для нас важно, чтобы учителя повышали свою квалификацию. Для этого в школе открылась лаборатория Teachers lab, где опытные педагоги делятся своим опытом с молодыми коллегами. Creative club – сообщест­во молодых специалистов, которые активны, полны идей, дружат с новыми технологиями и помогают старшим коллегам. Также ведем страницы в соцсетях, посвященные учительству, помогаем коллегам творчески раскрываться, не только преподавать, но и реализовывать свои таланты, – поясняет замдиректора.

Разумеется, разнообразен и досуг детей. В рамках госзаказа в школе бесплатно действуют десять секций. Также учителя дополнительно проводят занятия и кружки.

– Дети играют в футбол, бас­кетбол, у нас есть зал танцев. Школьники на бесплатной основе учатся мобилографии, видеоблогингу, актерскому мастерству и вокалу. Наши ученики активны в общественной жизни, состоят в школьном парламенте, увлекаются дебатными турнирами, участ­вуют в различных городских конкурсах, – добавила Гульсая Махмутова.

Глава государства поручил Правительству и акимам активно подключаться к реализации проекта «Комфортная школа» и предусмотреть для таких учебных заведений отдельную сис­тему управления. По данным Министерства просвещения, с начала учебного года в стране открылось 27 комфортных школ на 74,8 тыс. ученических мест. До конца 2025 года в рамках нацио­нального проекта планируется сдать в эксплуатацию 217 школ современного формата.

Как сообщили в управлении образования Астаны, на сегодня в городе введено в эксплуатацию девять комфортных школ на 15 800 ученических мест. До конца года планируется открыть еще девять школ, восемь из них – в рамках проекта.

«Таким образом, девять новых школ позволят создать еще более 30 тыс. ученических мест в две смены. Эти учебные заведения позволят решить вопросы трехсменного обучения еще в четырех школах, переуплотненного режима обучения – в трех школах», – написал в своем аккаунте в соцсетях аким Астаны Женис Касымбек.

В 2025 году в столице будут введены в эксплуатацию 23 школы, семь из которых комфортные. Они закроют потребность в более чем 26 тыс. ученических мест.

Впрочем, учебные заведения строят не только по нацпроекту, но и за счет фонда поддержки инфраструктуры среднего образования, местного бюджета и частных инвесторов. Как отметил вице-министр просвещения Едил Оспан, в результате реализации этих программ до конца 2026 года будет полностью решена проблема трехсменных и аварийных школ.

#Образование #школа #Комфортная школа

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