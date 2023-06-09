Новые подробности по делу о задержании Альтаева озвучил Антикор

По данным Антикора, Альтаев брал в качестве взяток 5 000 долларов ежемесячно у Аблая Мырзахметова, в общей сложности получил 135 000 долларов.

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7 июня Антикоррупционной службой был задержан экс-вице-министр Нуржан Альтаев по подозрению в совершении особо тяжкого коррупционного преступления. В ведомстве рассказали новые подробности по данному делу, сообщает Kazpravda.kz.

"Нуржан Альтаев подозревается в том, что в период с 2018 по 2019 годы, будучи вице-министром труда и социальной защиты населения, на систематической основе получал от председателя правления НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 5 000 долларов США ежемесячно в качестве взяток. В последующем Альтаев, занимая новую должность депутата Мажилиса Парламента РК, в период с 2019 по 2020 годы продолжил свою коррупционную деятельность по получению взяток от Мырзахметова. В общей сложности в качестве взяток им получено 135 000 долларов США, что является особо крупным размером", - проинформировали в Антикоре.

В ведомстве рассказали, что взятки предназначались за содействие в получении государственного заказа по государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек", а также общее покровительство и лоббирование интересов Мырзахметова в курируемых Альтаевым сферах.

"Совершенное им преступление подтверждается результатами негласных следственных действий, соответствующими документами, вещественными доказательствами, показаниями всех причастных лиц и другими материалами дела. С учетом собранных доказательств по согласованию с органами прокуратуры действия Альтаева квалифицированы по части 4 статьи 366 УК РК. Альтаев водворен в изолятор временного содержания ДП Астаны. Решается вопрос по мере пресечения", - говорится в сообщении.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда, добавили в пресс-службе.

Напомним, 10 мая Антикоррупционная служба задержала экс-председателя правления НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова.

7 июня был задержан Нуржан Альтаев.