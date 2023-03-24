Новые политические реалии

Начало 2023 года лишь усилило международную напряженность вокруг границ Казахстана. Визит Госсекретаря США Энтони Блинкена и его встреча с руководством страны и с министрами иностранных дел центрально-азиатских республик, его гарантии поддержки Соединенными Штатами суверенитета и независимости Казахстана означают многое. Руководство страны стоит перед непростым выбором – продолжать активное экономическое сотрудничество с Россией, которая находится под санкциями, или думать о последствиях этих санкций для Казахстана.

Фото: Kazpravda.kz

«География определяет политику» - это мудрое наблюдение Наполеона вынуждает руководство нашей страны вести многовекторную политику, соблюдая интересы и соседних крупных мировых ядерных держав, и интересы коллективного Запада во главе с США. Уверен, что на итоги выборов это тоже оказало свое влияние.

Народная партия Казахстана открыто говорит о рисках для страны, разъясняет последствия тех или иных геополитических событий. И самое главное – это сохранение суверенитета и территориальной целостности Казахстана через межнациональное согласие и мир внутри страны. Не всем это нравится.

За прошедший после Кантара год внутриполитическая ситуация в Казахстане ознаменовалась, в первую очередь, политическими реформами. Изменения в Конституции и подписание целого пакета политических законов привели в итоге к внеочередным президентским и парламентским выборам.

Происходит полная перезагрузка политической системы. Регистрируются новые партии, депутаты по одномандатным округам проявили невиданную активность, проснулась молодежь. Появились сотни новых лиц, которые начнут влиять на политику Нового Казахстана. Плюрализм мнений и открытость общества, дебаты различного уровня, рост интереса к идеям социальной справедливости – все это стало нормой нашей жизни. Пусть часть кандидатов по разным причинам была снята с выборов, но это не отменяет факта "политической весны" в Казахстане.

Главное, чтобы реформы продолжались, и весна не оказалась просто оттепелью. Как пишет Telegram-канал Коммерсантъ: «После этих выборов можно ожидать прихода в страну живой политики. Новая для Казахстана реальность, в которой это стало возможно, была создана менее чем за год».

В то же время мы констатируем недостаточную зрелость гражданского общества. Оппозиция раздроблена и не смогла договориться между собой об единых кандидатах. Личные амбиции начинающих политиков оказались выше общей идеи борьбы с оппонентами. Вчерашние идейные товарищи оказались соперниками в одних округах и это вызвало разочарование общества в способности объединяться данных общественных деятелей.

Умение договариваться и сплотиться в одну команду является необходимым условием любой политической организации. Не признавая существующие партии и в то же время не зарегистрировав свои партии, лидеры оппозиции должны были найти консенсус между собой. Лишь после поражения они готовы совместно отстаивать свои права в суде. Это горький, но необходимый опыт для них.

Обращаю внимание всех, кто занимается политикой, на внимательное изучение ее законов. Ошибки в тактике и стратегии, игнорирование геополитических факторов, реальное состояние экономики и аполитичность граждан чреваты поражением и забвением.

В настоящий момент в стране формируется новая политическая культура, которая требует от всего общества активности. Пассивность избирателей, в очередной раз разочаровала активистов и незрелых политиков. Это тоже урок всему обществу. Понимая это, председатель НПК обратился во время теледебатов к избирателям всего с одной просьбой – прийти на выборы.

Сейчас перед всеми прогрессивными силами Казахстана стоит задача превратить жителей страны из населения в граждан. Гражданин никогда не пропустит выборы, не будет молчать о проблемах, будет активно участвовать в местном самоуправлении.

Зрелость гражданского общества зависит от политической культуры граждан. Игнорирование выборов, демонстрация комплекса выученной беспомощности, скептицизм и неверие в справедливость – это одновременно приговор прежней Системе, но в то же время диагноз нынешнего состояния общества. Ветер политических перемен сейчас колышет лишь верхушку деревьев, а внизу все также дремучий тихий лес.

Все это дает сигнал и руководству страны, и лидерам политических партий: политические реформы должны продолжаться, нужно неустанно двигаться в этом направлении. Необходимо просвещение народа.

Карл Маркс говорил, что «идея становится материальной силой, когда она овладевает массами». Электорат, около половины обладающих правом голоса казахстанцев, оказались на этот раз равнодушными к выборам. Их интересует лишь собственное выживание.

Система, сложившаяся в последние пару десятков лет, и не всегда прозрачная практика электоральных процедур привела к тому, что общество потеряло доверие к институту выборов как таковых. В сознании людей сложилась убежденность, что от их голосов ничего не зависит - ни на выборах, ни в общественной и политической жизни страны. Отсюда, что скрывать, вытекают и аполитичность и непонимание перспектив для себя в собственной стране, что ведет к оттоку лучших кадров за рубеж, пассивности.

Граждане страны, все казахстанцы, должны отдавать себе отчет в том, что реализация реформ президента Касым-Жомарта Токаева - как политических, так и экономических и социальных - зависит не только от главы государства, но и от всего общества. Пока мы будем равнодушно и безучастно наблюдать за происходящим - ничего не изменится.

Реформы способны осуществлять только единомышленники, заряженные на победу политические силы. Одержав победу на парламентских выборах, правящая партия взяла на себя ответственность за их дальнейшую реализацию. Имея самое большое финансирование, разветвленную сеть районных филиалов и самую большую численность членов партии, "Amanat" набрала 53,9% голосов. Обновление партии под новым именем и большой адмресурс на местах не спасли ее от уменьшения народной поддержки. Эта тенденция – повод для большой внутренней работы партии.

Положительно, что наконец-то, в Мажилис прошла партия "Ауыл".

После выборов 2021 года аналитики были в недоумении, когда партия "Ауыл" завоевала много мест в маслихаты всех уровней, но при этом не прошла в Парламент. Сейчас их прохождение в Парламент совпало с началом реализации крупнейшей государственной программы по оздоровлению аграрного сектора и сельских территорий. Выделен 1 триллион тенге. И контроль за рациональным использованием народных денег депутаты партии "Ауыл" должны осуществлять самый строгий. В предвыборной программе Народной партии Казахстана есть большой раздел, где изложена программа оздоровления сельского хозяйства.

Мажилисмены от НПК и "Ауыл" могут консолидироваться для решения многих актуальных задач.

Новая партия "Respublica" удивила всех, получив третье место. С обложек гламурных журналов они переместились в реальную политику, на автобусах и поездах объезжая страну. Они смогли разбудить интерес к выборам у молодежи. В такие моменты вспоминаешь слова поэта «Если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно».

Партия блогеров и успешных бизнесменов вполне себе отражает портрет современной молодежи, которая мечтает о быстром богатстве и верит в чудотворность новых технологий. Лидеры партии имеют несколько миллионов подписчиков, которых смогли конвертировать в политический капитал. Этот феномен достоин изучения учеными политологами.

Но в Парламенте им придется работать над законопроектами, а это, мягко говоря, совсем не то же самое, что написание постов в соцсетях.

Партия "Акжол" является ветераном политических боёв. Её бессменный лидер знает все нюансы политической кухни. Помимо крупного бизнеса, он сделал ставку на национал-патриотов и возрождение идей Алаш-Орды, что отражает большой спектр мнений наших граждан. Появление конкурентов на правом фланге в лице партий "Respublica" и "Ауыл" сужает поле влияния партии "Акжол" среди предпринимателей.

Вполне возможно, что в будущем эти партии могут объединиться и сформировать мощную правую партию. Впрочем, это будет решаться на другом уровне и при других обстоятельствах. Надо учитывать, что президент страны повернул налево и твердо намерен строить социальное государство.

Наиболее близкой программе реформ президента является НПК. Народная партия Казахстана провела весь прошлый год в обновлении. 28 марта прошлого года новые люди пришли к руководству партией. 5 апреля наша депутатская фракция внесла в рабочую группу по внесению изменений в Конституцию предложение «Земля и недра принадлежат народу». На референдуме это предложение было принято всем народом.

За год полностью поменялся центральный аппарат партии, 17 из 20 председателей областных филиалов были заменены. В рамках ротации выдвинули троих депутатов Мажилиса. Окончательно отказавшись от идеи коммунизма и выбрав реальный ориентир – скандинавский социализм, НПК стала популярной.

За этот год в партию вступили десятки тысяч новых членов. Многодетные матери, кандасы, профсоюзы, бюджетники, предприниматели Артспорт, движение женщин за выход на пенсию в 58 лет, экологи и пенсионеры, все, кто мечтает о социальной справедливости – все они поддержали Народную партию Казахстана. Она стала по-настоящему народной, отражая интересы разных слоев населения из всех регионов страны.

Предвыборная программа НПК развивает идеи построения справедливого и социального государства, заложенные в реформах президента Токаева.

В Мажилисе НПК может объединиться в коалицию с ОСДП и независимыми депутатами, избранными по одномандатным округам. Совсем недавно, во время выборов президента, мы предложили создать коалицию с другими парламентскими партиями, выдвинув единого кандидата в президенты.

По многим предложениям предвыборной программы НПК вполне возможно успешное сотрудничество и с другими партиями. Ведь реализация реформ президента Токаева напрямую связана с изменениями и Трудового кодекса, и закона о профсоюзах, и улучшением жизни рядового казахстанца.

В то же время мы отмечаем значительный рост числа наших депутатов в маслихатах. Это подтверждает рост популярности партии на местах. Но вызывает вопрос другое – неужели из 12 млн избирателей социальную программу президента Токаева и Народной партии Казахстана поддерживают только около полумиллиона человек? Да, согласно официальным данным, на выборы пришли чуть больше 6 млн избирателей. Объяснением может быть только низкая политическая культура и несознательность граждан, которые продолжают выбирать тот путь, который уже доказал свою неэффективность.

Результат правления всем известен – это 170 млрд долларов внешнего долга, что в пересчете на каждого гражданина составляет около 10 тысяч долларов долга. Впрочем, это заставляет нас работать еще больше по разъяснению своих программных целей.

Шестая партия в Мажилисе – это ОСДП. Она шла к своему электоральному успеху почти 20 лет, иногда бойкотируя и пропуская выборы в Парламент. В любом случае депутаты из ОСДП - первые кандидаты на совместное сотрудничество с НПК.

Еще одна партия, которая участвовала в выборах – это партия зеленых "Байтак". Это новичок на политическом поле. В программе НПК также есть большой раздел по экологии. В наших рядах есть мощные эксперты по экологии мирового уровня. В рамках реализации экологических законопроектов мы можем активно сотрудничать с партией "Байтак", помогая им донести свои идеи через наших депутатов.

Выборы состоялись, по их итогам будет сформирован многопартийный Мажилис. Но к тому, как именно проходила избирательная кампания, есть нарекания - недобросовестная конкуренция, отмена регистрации кандидатов уже во время предвыборной гонки... Все это пережитки "Старого Казахстана". Эта борьба старого и нового неизбежна и тоже является частью исторического процесса смены формаций.

В то же время Генеральная прокуратура зафиксировала порядка 40 случаев нарушений в день голосования. Такие факты не должны замалчиваться, и те, кто их допустил, должны быть наказаны так, как того требуют законы Республики Казахстан. Отдельные нарушения не должны создавать сомнений в честности выборов. Прозрачность и верховенство закона должны быть во всем.

Мажилис должен обладать максимальной легитимностью, чтобы принимать законы для народа. Пора переходить к электронному голосованию, используя отпечатки пальцев. Таким образом, голосовать смогут только живые избиратели, прибывшие на избирательный участок. Вернув доверие народа к выборам, мы в целом изменим ситуацию в стране. Только на основе доверия народа к власти возможно запустить реформы в полную силу.

На этих выборах мы видели беспрецедентную активность независимых кандидатов. Многие активные представители гражданского общества, решившие изменить систему и послужить народу в Парламенте, приняли участие в электоральной кампании.

В этом и была основная идея главы государства: включить гражданское общество в выборы, провести беспартийных представителей народа и протестных групп в Парламент. Только так можно получить в Мажилисе всю палитру мнений общества.

Благодаря реформе президента, 30% мест в Мажилисе отданы народу, которому вернулось конституционное право не только избирать, но и быть избранными.

В результате же, по итогам подсчета голосов из 29 победивших кандидатов в Мажилис по одномандатным округам 22 являются членами партии "Amanat".

В целом, нам еще предстоит тщательно проанализировать состоявшиеся парламентские выборы и вынести из них выводы и уроки. Некоторые из них, надо полагать, будут горькими и неприятными. Но проходящая в стране политическая модернизация требует того, чтобы мы не прятали голову в песок и не закрывали глаза на имеющиеся проблемы, а честно признавали их и решали.

И в этой политической модернизации следует учитывать интересы всех этносов республики. От НПК, например, были выдвинуты 14 кандидатов по одномандатным округам, среди которых были и русские, и грузин. В самом партийном списке Народной партии Казахстана были казахи, русские, татары, азербайджанец, уйгур и кореец, а в маслихаты баллотировались представители и других этносов.

Казахстан - многонациональная страна и учет интересов всех этносов - один из краеугольных камней внутренней политики. В этом залог построения справедливого государства. Это одно из условий сохранения мира и безопасности. Единство в многообразии для Казахстана не просто красивый слоган, а реальная стратегия, работающая на укрепление суверенитета, развитие государственности. Недопустимы любые проявления шовинизма и ксенофобии, распространение человеконенавистнических идей.

Недавно глава государства снова напомнил об этом: «Для развития страны недостаточно модернизировать только политическую систему. Реформы должны, прежде всего, формировать в обществе новую политическую культуру, новые ценности. Отныне приоритет будет отдаваться, в первую очередь, интересам страны, правам каждого человека. При ухудшении геополитической ситуации возрастает бремя ответственности государства и граждан. Одно неосторожное слово, одно необдуманное решение может нанести вред стране. Государство, безусловно, гарантирует свободу слова. Но это не означает вседозволенности. Каждый гражданин обязан в полной мере соблюдать требования закона, связанные с сохранением мира и территориальной целостности...».

Да, после обретения независимости для любого национального государства совершенно нормален рост национального самосознания. Этот процесс помогает объединению населения страны, каким бы полиэтничным оно ни было, в единое гражданское общество, повышая патриотизм и заполняя собой идеологическую нишу прежней (в нашем случае - советской) идеологии.

Но есть тонкая грань между здоровым национализмом и шовинизмом. Если первый, повторюсь, помогает формированию того самого "единства в многообразии", то второй - это совершенно деструктивный элемент, способный развалить общество. Для Казахстана важно оставаться светским и цивилизованным государством, где права человека стоят на первом месте. Патриотизм не в том, чтобы превозносить свой этнос над всеми остальными, а в том, чтобы укреплять государство и сохранить территориальную целостность.

Резюмируя, выделю несколько моментов состоявшейся выборной кампании.

Первый – среди депутатов появились беспартийные представители народа, в том числе и незарегистрированных партий.

Второй – налицо переоценка электоральных ожиданий со стороны участников выборов.

Третий – реальные цифры явки по стране. Я уже писал выше о причинах снижения политической активности населения. Алматы является типичным примером аполитичного города, где жители голосуют ногами, не приходя на выборы. Чем справедливее власть, тем активнее граждане.

Четвертый – партии должны продолжать свою агитационную работу, направив ее на развитие гражданского самосознания казахстанцев и формирование политической культуры.

Политические реформы Президента Касым-Жомарта Токаева успешно внедряются в жизнь. Перезагрузка состоялась, несмотря на некоторые нюансы. Теперь необходимо консолидировать внутри Мажилиса конструктивные политические силы, чтобы полнее доносить требования избирателей и добиваться реального изменения законов в их пользу. Пакет президентских реформ надо дополнять принятием новых законов. Социальное государство надо строить сейчас, не откладывая на другие поколения депутатов. Народная партия Казахстана готова внести свой вклад в это трудное, но благородное дело.

Наиль Сайфуллин,

заместитель председателя Народной партии Казахстана