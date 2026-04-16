Новые правила ликвидации и реорганизации банков утвердили в Казахстане

Банки и финансы
67
Дана Аменова
специальный корреспондент

Изменения связаны с порядком закрытия филиалов иностранных банков, их трансформацией в исламские монетарные регуляторы и внедрением обновленного механизма возврата вкладов физлицам

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В АРРФР утвердили новое постановление, регулирующее порядок выдачи разрешений на добровольную реорганизацию и ликвидацию банков, сообщает Kazpravda.kz 

Согласно документу, определены процедуры получения разрешений на добровольную реорганизацию банков и банковских холдингов, а также их конвертацию в исламские банки.

Кроме того, правила устанавливают порядок добровольной ликвидации банков и закрытия филиалов банков-нерезидентов в Казахстане.

Отдельное внимание уделяется механизму возврата депозитов физических лиц: он предусматривает как прямые выплаты вкладчикам, так и возможность перевода средств в другой банк или филиал банка-нерезидента.

#банки #АРРФР #правила #ликвидация

