Новые правила предоставления земельных участков утвердил Парламент

В числе прочего предполагается, что электронный формат предоставления прав на земельные участки будет внедряться только в пределах земель городов республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения.

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Сенат на пленарном заседании одобрил поправки по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к документу, его целью является совершенствование законодательства в сфере земельных отношений, регистрации прав на недвижимое имущество и градостроительства посредством цифровизации и перевода в электронный формат оказываемых государственных услуг в указанных сферах.

Согласно правительственному варианту законопроекта, предоставление земельных участков регламентировалось двумя способами: путем прямого предоставления в электронном формате и путем проведения торгов. Однако, ввиду отсутствия технических возможностей, связанных с неполным охватом территории страны интернетом, принято решение о том, что электронный формат предоставления прав на земельные участки будет внедряться только в пределах земель городов республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения. При этом, предоставление соответствующих прав на землю будет осуществляться посредством веб-портала «электронного правительства» через публичную кадастровую карту, отображающую цифровую информацию из земельного, правового, градостроительного кадастров Республики Казахстан и иных сведений государственных органов.

В связи с автоматизацией процессов предоставления прав на земельный участок на вышеуказанных территориях исключаются институт земельной комиссии, а также разработка и утверждение земельно-кадастрового плана уполномоченными органами.

При этом для земель поселков, сел и сельских округов и по остальным категориям земель сохраняется действующий порядок предоставления, регламентированный земельным законодательством.

В целях обеспечения населения и бизнес-структур доступом к актуальной и достоверной информации о состоянии инфраструктуры, возможности бронирования мощностей (электро-тепло-водоснабжения), сокращению сроков выдачи технических условий на подключение к сетям субъекта естественной монополии, также предлагается обязать субъектов естественных монополий предоставлять информацию в единую систему государственного градостроительного кадастра.

Кроме того, учитывая стратегическую важность градостроительных проектов законопроектом предусматривается передать проведение комплексной градостроительной экспертизы, как монопольный вид деятельности, республиканскому государственному предприятию уполномоченного органа в сфере градостроительной, архитектурной и строительной деятельности. В этой связи этот вид деятельности исключается из компетенции местных исполнительных органов и уполномоченного органа по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.