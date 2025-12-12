Новые пункты пропуска «Казыгурт» и «Темир-баба» открыли на границе РК

Открытие объектов состоялось в рамках госпрограммы по модернизации приграничной инфраструктуры, которая реализуется по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева

Фото: пресс-служба правительства РК

Введены в эксплуатацию два обновленных автомобильных пункта пропуска: «Казыгурт» на границе с Узбекистаном и «Темир-баба» на границе с Туркменистаном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

В мероприятии по открытию пункта пропуска «Казыгурт» приняли участие министр финансов РК Мади Такиев и аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Программа модернизации охватывает в общей сложности 9 пунктов пропуска, расположенных на границах с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном. Работы на ряде объектов, включая «Капланбек», «Атамекен», «Кольжат» и «Алаколь», уже завершены, а до конца года планируется модернизировать пункты «Тажен», «Майкапчагай» и «Бахты».

Реконструкция проводилась без закрытия движения и снижения пропускной способности. Для этого была организована временная схема движения, что позволило избежать образования очередей и сохранить бесперебойность грузового и пассажирского сообщения.

В результате внедрения новых технологий время прохождения границы на обновленных пунктах пропуска сокращено до 30 минут, пропускная способность увеличена до 1 тыс. автомобилей в сутки. Уже сейчас через модернизированные пункты пропуска транспортный поток увеличился в 2,5 раза. Так, если в 2022 году границу пересекло 640 тыс. автомобилей, то в настоящее время этот показатель вырос до 1,5 млн.

Модернизированный пункт пропуска «Казыгурт» представляет собой современный технологичный комплекс, соответствующий международным стандартам. Здесь внедрены автоматическая система регистрации транспорта, современное сканирующее оборудование, весогабаритные системы, а также рентген-телевизионные установки, тепловизоры и средства радиационного контроля. Потоки движения разделены для пешеходов, легкового и грузового транспорта, что повышает безопасность и удобство. Для грузовиков организованы сквозные автоматизированные коридоры, позволяющие проходить технический контроль без остановки.

Параллельно с обновлением инфраструктуры Министерство финансов РК ведет активную работу по цифровизации таможенных процедур. Поэтапно внедряется информационная система «Keden», которая представляет собой переход к полностью интегрированной цифровой таможне. Система уже автоматизировала работу с экспресс-грузами, учет товаров и виртуальные склады. В настоящее время запускается модуль декларирования товаров и услуг на базе искусственного интеллекта. Целью является завершение полного цикла электронного декларирования и внедрение в 2026 году новых модулей для контроля, экспертизы и оценки эффективности, что значительно упростит и ускорит работу для бизнеса.

Кроме того, в стадии реализации находятся другие проекты. Так, в апреле началась масштабная реконструкция пункта пропуска «Жибек жолы» на границе с Узбекистаном. Новый комплекс будет включать два современных пассажирских терминала общей площадью 10 тыс. м2 и единый навес для автотранспорта. После завершения работ в июле 2026 года пропускная способность пункта вырастет до 70 тыс. человек и до 2 тыс. легковых автомобилей в сутки.

Одним из наиболее инновационных направлений является совместный с Китаем проект «Бахты – Покиту». Китайская сторона инвестирует около $50 млн долларов в создание полностью автоматизированных логистических центров на обеих территориях. В рамках проекта планируется использовать беспилотные электрические шаттлы для перевозки грузов, внедрить интеллектуальную логистику, AGV-терминалы, зарядные станции и обеспечить полную интеграцию цифровых систем двух стран, создав один из самых технологичных транспортных коридоров во всем регионе.

«Запуск новых пунктов пропуска – это результат большой совместной работы государственных органов, специалистов, инженеров, строителей и пограничных служб. Мы создаем современную, технологичную и удобную инфраструктуру, которая работает на развитие экономики и позиционирует Казахстан как открытый, надежный и конкурентоспособный транзитный хаб. Кроме того, модернизация пунктов пропуска – это системный шаг по реализации поручения Главы государства, направленный на повышение транзитного потенциала Казахстана. Мы создаем современную инфраструктуру, которая укрепляет торговлю, облегчает работу бизнеса и делает Казахстан ключевым логистическим узлом региона», — подчеркнул министр финансов Мади Такиев.

