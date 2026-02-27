Новые рамки общественного договора

Мнения
98
Жанар Накипбаева, главный эксперт отдела мониторинга общественного мнения КИСИ при Президенте РК

Казахстан вступает в этап институциональной транс­формации социально-политической модели. Проект новой Конституции показывает, что речь идет не о формальном обновлении текста, а о пересмотре правил взаимодействия государства и общества.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Предлагаемые нормы должны стать не декларациями, а действенными механизмами, определяю­щими принципы государственного управления и общественного учас­тия. Конституционная реформа прямо или косвенно затронет повседневную жизнь каждого казах­станца, определяя рамки прав, ответственности и возможностей участия.

С социологической точки зрения можно предположить, что новый проект закладывает обновленные основания для укрепления граж­данского участия и расширения каналов обратной связи. Это, в свою очередь, может способствовать рос­ту политической грамотности и гражданской активности.

В этом контексте особое значение приобретает создание института Халық кеңесі как консультативно-представительной площадки. Его статус закрепляется в проекте Конституции, при этом предусматривается наделение структуры рядом конкретных полномочий.

В частности, прописано, что Қазақстан Халық кеңесі разрабатывает предложения и рекомендации по основным направлениям внутренней политики государства, укреплению общественного согласия, общенационального единства и солидарности, продвижению основополагающих принципов дея­тельности республики и общенациональных ценностей. Он также получает право вносить в Курултай проекты законов, выдвигать инициа­тиву о назначении всенародного референдума, осуществлять иные полномочия в соответствии с конституционным законом.

Такой объем компетенций формально расширяет функциональный статус института и выводит его за рамки исключительно консультативного органа.

Состав Қазақстан Халық кеңесі формируется из числа граждан Казахстана. Как было заявлено на заседании Национального курултая, он будет включать 126 человек: по 42 представителя от этнокультурных объединений, общественных организаций и регионов (через мас­лихаты и общественные советы). Такая структура предполагает баланс общественного, регионального и этнокультурного представительства.

Предполагается, что в рамках Халық кеңесі будет институционализирован диалог между государством и различными общественными группами, включая представителей регионов, профессиональных сообществ и этнокультурных объединений. Тем самым создается дополнительная площадка для артикуляции интересов и обсуждения общественно значимых вопросов.

Однако эффективность данного механизма будет зависеть не столько от факта его создания, сколько от процедурной прозрачности, степени реальной представительности и практического влияния на принимаемые решения. Не менее значимым фактором станет активность самого населения.

Уровень гражданской вовлеченности, готовность использовать предоставленные инструменты учас­тия и осознание ответственности за происходящие в стране процессы во многом определят реальную роль Халық кеңесі.

#КИСИ #реформа #конституция #референдум

