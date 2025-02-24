Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее

Аким области Абай Берик Уали ознакомился с ходом строительства моста в городе Семей, проконтролировал рабочий процесс и дал конкретные поручения ответственным лицам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

Фото: акимат области Абай

На объекте в две смены работают более 130 человек. В настоящее время установлено 5 из 9 опор, ведётся монтаж металлических конструкций мостового перехода. До конца года планируется завершить основную часть конструкции, а в следующем году приступить к укладке асфальта.

Глава региона отметил стратегическую важность моста для города. В связи с удорожанием проекта рассматривается вопрос о дополнительном финансировании. Также на повестке дня стоит возможность передачи моста в республиканскую собственность.

«После получения статуса областного центра население Семея выросло, количество автомобилей увеличилось. Жители ждут скорейшего завершения строительства моста. Поэтому работы должны вестись качественно и завершиться в установленный срок», — подчеркнул глава области.

Напомним, что 17 февраля указом главы государства Берик Уали назначен акимом области Абай. Ранее он занимал пост советника – пресс-секретаря президента.