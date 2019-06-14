Новый аким столицы призвал обращаться к нему через соцсети

Фото с сайта blog510.com
Новый аким Нур-Султана Алтай Кульгинов призвал жителей и гостей города обращаться к нему напрямую через социальные сети, передает Kazpravda.kz
.
"В современном обществе, в котором каждый человек знает о цифровизации не понаслышке, социальные сети стали эффективным средством коммуникации и мощной площадкой для диалога, где жители города получают оперативную информацию, следят за новостями. Благодаря социальным сетям у жителей и гостей столицы всегда будет возможность обратиться ко мне напрямую. Все обращения и предложения горожан будем обязательно отрабатывать. Всегда готов к конструктивному диалогу и сотрудничеству. Давайте вместе сделаем наш город ещё более комфортным, сильным, процветающим и красивым", – написал аким на своей странице в Facebook
.
Он также сообщил, что зарегистрирован в Twitter
и Instagram
.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев накануне подписал указ
о назначении Алтая Кульгинова акимом столицы Казахстана.
Также, уже экс-аким Нур-Султана Бахыт Султанов написал
в Facebook прощальное обращение к жителям столицы.