Новый автобусный маршрут запустят в Астане

С 28 октября в целях улучшения качества обслуживания маршрутной сети, а также в рамках закупа новых автобусов в столице запускается новый маршрут № 27, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны.
Новый маршрут будет курсировать сообщением «Управление материально-технического обеспечения» - «Жилой комплекс «Багыстан».
Отмечается, что маршрут позволит улучшить обслуживание ЖК «Коргалжынский квартал», улиц Е-128, Айтеке би, Анет баба, Мухамедханова, способствует снижению загруженности маршрутов №№ 29, 29А, 49, 61, курсирующих по ул. Сыганак и осуществляющих обслуживание жилых комплексов ЖК «Шыгыс», ЖК «Sat City».
Кроме того, маршрут позволит улучшить транспортное обслуживание улиц Орынбор, Туркестан, Ф. Онгарсыновой, Е-117, Ботанический сад, пр. Улы Дала, жилых комплексов «Венский Квартал», «Besterek», «Jetisu.Aqsu» и «Багыстан».