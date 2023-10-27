Новый автобусный маршрут запустят в Астане

Транспорт, Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

С 28 октября в целях улучшения качества обслуживания маршрутной сети, а также в рамках закупа новых автобусов в столице запускается новый маршрут № 27, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Фото: Kazpravda.kz

Новый маршрут будет курсировать сообщением «Управление материально-технического обеспечения» - «Жилой комплекс «Багыстан».

Отмечается, что маршрут позволит улучшить обслуживание ЖК «Коргалжынский квартал», улиц Е-128, Айтеке би, Анет баба, Мухамедханова, способствует снижению загруженности маршрутов №№ 29, 29А, 49, 61, курсирующих по ул. Сыганак и осуществляющих обслуживание жилых комплексов ЖК «Шыгыс», ЖК «Sat City».

Кроме того, маршрут позволит улучшить транспортное обслуживание улиц Орынбор, Туркестан, Ф. Онгарсыновой, Е-117, Ботанический сад, пр. Улы Дала, жилых комплексов «Венский Квартал», «Besterek», «Jetisu.Aqsu» и «Багыстан».

 

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