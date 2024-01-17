Новый бренд Казахстана

Предтечей же стала поездка Главы государства в 2022 году в Мангистаускую область. Тогда в ходе посещения региона Президент отметил: «Мангистауские лошади постоянно участвуют в международных марафонских забегах на длинные дистанции. Если мы сможем представить миру казахскую адайскую лошадь, она станет еще одним нашим великим брендом».

Тогда же Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству безотлагательно принять соответствующие меры по научному признанию и разведению адайских лошадей в качестве племенного поголовья.

Заявить же о себе адайская лошадь сможет уже совсем скоро. Как отметил Президент в интервью газете «Egemen Qazaqstan», большим событием нынешнего года станет проведение в Казахстане Всемирных игр кочевников, которые важны как для популяризации национальных видов спорта и здорового образа жизни, так и для расширения культурно-гуманитарных связей между братскими народами – наследниками номадической цивилизации Великой степи.

Стоит уточнить, что адайские лошади давно были известны в нашей стране и за ее пределами, однако не являлись самостоятельной породой и на языке ученых представляли собой одно из нескольких отродьев единой казахской породы. При этом отличались необыкновенной выносливостью при дальних переходах, резвостью и способностью быстро восстанавливать силы. Поэтому об аргамаках из прикаспийских степей и полупустынь ходили легенды.

Чтобы лучше понять значимость и обоснованность поставленной Главой государства задачи, стоит рассказать об истории становления и разведения исконной казахской породы лошадей и ее отродий.

Согласно информации ТОО «Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства», порода сформировалась на территории нашей страны очень давно. Влияние на этот процесс оказали естественный отбор при суровом климате, а еще селекция, которую осуществляли сами кочевники.

Разные природные условия на территории Казахстана сделали массив казахской породы лошадей неоднородным. Известный ученый Юрий Барминцев выделял в ней семь основных отродий-типов, отличающихся телосложением и характером продуктивности. Общими для всех них являются такие признаки, как высокая приспособленность к пастбищному содержанию во все времена года, выносливость в работе и компактность телосложения.

До недавнего времени одним из отродий казахской породы являлась адайская лошадь, родина которой – Мангистауская область. Она была выведена почти два века назад путем улучшения кровью туркменских скакунов и практически без изменений дошла до наших дней.

Считается, что свое название порода получила от известного в истории Средней Азии казахского рода адай. Первые записи об адайской лошади были зафиксированы еще в летописях Российской империи. В них рассказывается история спасения оренбургского казака, за ночь преодолевшего две сотни километров верхом на выносливом коне из местных табунов.

Ученые Казахского научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства, отмечают, что суровые условия Мангистау сделали из адайской лошади одну из самых выносливых пород в мире. Она способна обходиться без воды несколько суток и питаться очень жесткой травой. Копыта этих животных приспособлены к местной каменистой почве.

Адайская лошадь намного выносливее и сильнее многих других пород. На марафонских дистанциях у этих аргамаков открывается второе дыхание. Поэтому они легко преодолевают от 80 до 160 километров и побеждают в международных скачках. В общем, эти лошади сравнимы с воспетыми в многочисленных казахских легендах казанатами батыров, становившихся их верными друзьями и соратниками в трудных переходах и битвах с врагами.

По информации генерального директора ТОО «Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства» Айбына Тореханова, основные генеалогические признаки адайской лошади сформировались примерно два века назад. Еще в девятнадцатом веке русские офицеры царской армии поражались выносливости этих лошадей, их способности преодолевать под седлом огромные расстояния и стремились скрестить привезенных кобыл с местными адайскими жеребцами, чтобы получить потомство для обеспечения конных военных формирований.

Как создавалась новая порода

Научные работы с этими животными стали вестись тоже очень давно, еще в тридцатые годы минувшего века. В 1939-м в своем научном исследовании «Коневодство Казахской ССР» ученый Александр Мишарев отмечает, что казахская порода лошадей при всех своих высоких качествах – выносливости и биологической стойкости – имеет небольшой рост. Это обусловлено неблагоприятными кормовыми условиями и отсутствием зоотехнической работы с ней. В то же время отродье основной породы – адайская лошадь – имеет сухие и легкие формы, обладает более высоким ростом по сравнению с другими типами, отличается хорошей резвостью и приспособлена к сухому жаркому климату степей Устюрта и Арало-Каспийской низменности.

Другой ученый Иван Чашкин приводит частое выражение казахских аксакалов: «Счастлив тот джигит, кто скачет на коне из Адая».

В 1948 году ученые Байдулла Садыков и Суйнюш Омаров пишут в своей монографии: «Жеребцы адайского происхождения, выделяемые для племенных целей, должны иметь легкую голову, широкие ноздри, большие крепкие и ровные зубы, подвижные уши, взгляд «с огоньком», широкий лоб, мощный затылок, круглую шею, высокую холку, широкие расставленные локти, выдвинутую вперед широкую грудь, круглые ребра, относительно длинное туловище, крепкую спину, легкую шелковистую гриву и хвост, сравнительно низкий мощный скакательный сустав».

Казахстанские ученые смогли возобновить углубленную работу с адайской лошадью в 2005 году. Результатами их изысканий за несколько последующих лет стало определение трех племенных породных линий (потомства, идущие от одного выдающегося жеребца-производителя). Эти линии имеют продуктивную ценность, то есть выращиваются преимущественно для получения кумыса и мяса.

По информации Айбына Тореханова, с 2009 года началось развитие верхового типа адайской лошади. Ученые института выезжали в Мангистаускую область, посещали сельские районы и коневодческие хозяйства. По результатам исследований отбирались лучшие жеребцы, имеющие высокие характеристики для верховой езды. Затем для них формировались отборные косяки. В общем, велась кропотливая селекционно-племенная работа.

С течением времени от имеющихся косяков отпочковывались новые, а затем из них формировались уже более крупные табуны. Конечным результатом всех усилий должно было стать формирование верхового типа адайской лошади.

Одним из важных этапов большой работы стали состоявшиеся в 2011, 2013, 2014, 2016 годах международные скачки, в которых приняли участие мангистауские аргамаки. Неказистые на вид по сравнению с известными английскими и арабскими породами лошади из Мангистау становились лидерами гонок на большие расстояния. Поэтому ими заинтересовались специалисты из разных стран. Правда, после периода международных скачек, принесших адайской лошади определенную известность, в научных изысканиях наступила пауза.

Вернулись ученые к исследованиям только в 2022 году. Для апробации верховой породы адай были обследованы и пробонитированы порядка 3,5 тыс. голов лошадей Мангистауской области.

Как рассказал Айбын Тореханов, прошедшим летом были завершены работы по формированию трех племенных линий адайской верховой лошади. После этого ученые подали заявку в Министерство юстиции страны на регистрацию двух типов: продуктивного, названного мангистауским и верхового – адайского. Два сформированных новых типа, каждый из которых имеет по три племенные линии, должны были составить единую, новую породу лошадей адай.

Важно отметить: ученые-коневоды впервые в истории определили на уровне ДНК генетический профиль-структуру этого животного. В результате подтверждено отличие адайских лошадей от других пород, их обособленное формирование как отдельной породы на протяжении столетий.

– Уполномоченным органом для признания нового селекционного достижения выступает Министерство юстиции, – рассказывает Айбын Тореханов. – После нашей заявки государственная комиссия этого ведомства, в которую вошли ученые-коневоды, побывала в Мангистауской области, изучила племенные линии адайской лошади и сделала заключение о новом селекционном достижении. Далее все документы прошли проверку на соответствие законодательству страны в Национальном институте интеллектуальной собственности (НИС). После этого Минюстом был выдан государственный патент.

Завершающей процедурой стало включение селекционного достижения Министерством сельского хозяйства в соответствующий государственный реестр. Таким образом, состоялось официальное признание адайского отродья казахской породы лошадей в качестве самостоятельной, новой породы адай.

Айбын Тореханов сообщил также, что правообладателями этой породы являются Ассоциация объединений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Племенная порода лошади адай, а также «Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства».

Перспективы коневодства

Что ждет породу теперь, какие горизонты открывает статус? По мнению Айбына Тореханова, по выносливости, способности восстанавливать силы после долгого перехода породе лошадей адай нет равных в мире. Это качество служит основой для дальнейшего ее развития.

Верховой тип этих лошадей уже проявил себя в скачках на длинные дистанции. До этого международному признанию наших удивительных аргамаков мешало отсутствие породного статуса. Теперь он есть, и настало время сделать лошадь адай брендом Казахстана на мировом уровне.

Наконец, нельзя не признать, что никакие другие завезенные извне лошади не могут выдержать суровые климатические условия Мангистау. Это наглядно подтвердили жесткие засухи минувших лет, когда от бескормицы пали тысячи голов скота. Поэтому перед коневодами стоит задача сохранения в чистоте уникальной породы.

Как отмечают в НИИ животноводства и кормопроизводства, отрасль коневодства в Казахстане активно развивается. Согласно официальным статданным, за последние два год поголовье лошадей выросло с 3,8 млн до 4 млн. Такой резкий скачок позволяет стране не только оставаться в первой десятке государств по количеству лошадей, но и занимать вторую строчку после Китая (6 млн лошадей).

Особенность коневодства нашей страны состоит в том, что основное поголовье лошадей является продуктивным, то есть используется для получения кумыса и мяса. Из всех имеющихся 4 млн лошадей к продуктивным относятся более 3 млн.

По информации Айбына Тореханова, в настоящее время изучается вопрос создания в Казахстане центра продуктивного коневодства. На прошедшем в Китае симпозиуме проект получил одобрение этой страны. Теперь ведутся переговоры с заинтересованными структурами России.

Создание такого центра позволит странам-участницам объединить силы, в том числе научные, для решения вопросов продуктивного коневодства.