Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане

Армия
152
Венера Баталова
корреспондент

Уже этой осенью в войсковой части 78460 Сил воздушной обороны, расположенной в Алматинской области, службу по новой модели начнут проходить 150 призывников

Фото: Минобороны РК

Минобороны сообщило о запуске пилотного проекта срочной военной службы нового формата — SARBAZ+. Программа направлена на повышение качества подготовки военнослужащих и интеграцию современных технологий в повседневную армейскую жизнь, передает Kazpravda.kz

SARBAZ+ станет площадкой для апробации решений, ориентированных на развитие личного и профессионального потенциала солдат, улучшение условий службы и внедрение цифровых инструментов в управление повседневной деятельностью. Проект предусматривает интеграцию военной службы с элементами профессионального обучения, цифровыми решениями, системой медицинского мониторинга и организованного досуга.

Планируется, что каждому военнослужащему будет выдан фитнес-браслет для отслеживания биометрических показателей в реальном времени. Данные будут поступать в систему централизованного мониторинга, доступную медицинскому персоналу и командирам, что обеспечит постоянный контроль над состоянием здоровья личного состава. Также внедряется система видеоаналитики.

В рамках проекта предусмотрены программы базового обучения в сфере телекоммуникаций и IT — совместно с компаниями «Казахтелеком» и «Транстелеком». По завершении службы участники смогут пройти аттестацию и получить сертификаты, которые пригодятся при трудоустройстве. Также запланировано обучение основам эксплуатации беспилотных летательных аппаратов и радиосвязи. Дополнительно будут организованы занятия по казахскому и английскому языкам.

Для поддержки психологического состояния военнослужащих создается комната эмоциональной разгрузки. Предусмотрены тренинги по личностному развитию для офицеров и сержантов, направленные на формирование современного, компетентного и устойчивого к стрессам военного специалиста.

Программа SARBAZ+ затрагивает не только солдат срочной службы. Офицерский и сержантский состав части также пройдут повышение квалификации, в том числе по международной программе CCNA Cisco в сфере сетевых технологий.

Для удобства отбора призывников разработан официальный сайт проекта. На платформе размещена информация о порядке поступления на службу, условиях прохождения и этапах отбора. Призывники смогут пройти онлайн-регистрацию, после чего их анкеты будут рассмотрены комиссией с участием представителей части и местных органов военного управления. Кандидаты, прошедшие отбор, получат уведомление о зачислении.

«SARBAZ+ — это не только модель военной службы, но и возможность личностного и профессионального роста. Мы стремимся к тому, чтобы каждый призывник выходил из армии с реальными знаниями и навыками, которые пригодятся в гражданской жизни», - отметил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев.

В случае успешной реализации, проект планируется поэтапно внедрить и в других подразделениях Вооружённых Сил Республики Казахстан.

#армия #служба #SARBAZ+

Популярное

Все
Комитет по охране прав детей обратился к казахстанцам
Асу Алмабаев выиграл пятый бой в UFC
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
Мощные лесные пожары охватили турецкую Бурсу
В Астане проверили ход строительства «Комфортных школ»
В турецкой провинции Ширнак зафиксирована рекордная жара
В Казахстане ввели уголовную ответственность за передачу банковских реквизитов
Казахстан запретил вывоз стальных заготовок
Определены сроки обучения и каникул для школьников РК
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В полиции прокомментировали ДТП с участием жены Шавката Рахмонова
Khan Tengri Innovation Hub открыли в Шанхае
Гидрогеологический Атлас Казахстана — стратегический ресурс в эпоху водных вызовов
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла
Более 18 млрд тенге алиментов взыскали судебные исполнители за полгода
Гвардейцы проводят профилактические рейды у водоемов
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Сильные дожди накроют Казахстан
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
59 детей потерялись на праздничном концерте в Темиртау
В мире усиливается экстремальная жара – ученые
Актау – культурная столица тюркского мира
В Астане стартовало ОПМ «Перевозчик»
Где производят самый вкусный кумыс в Казахстане
«Барыс» объявил имя нового главного тренера
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
Крупнейшее месторождение нефти и газа обнаружили в Польше
Ущерб на 10 млрд тенге: крупную схему контрабанды товаров из Китая раскрыли в Алматы
Казахстан ратифицировал Договор с Кыргызстаном о союзничестве
Ряд чиновников наказан по итогам проверки курортных зон
Президент отреагировал на ситуацию вокруг алматинского детдома
Первые медали Универсиады-2025
В Караганде подорожает проезд в автобусе
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Распоряжение Главы государства о назначении
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан

Читайте также

Курсантов учат морскому делу
Курсанты военного института практикуются на Каспии
Армия – не только школа мужества
Вооруженные силы Казахстана отмечают День воинских символов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]