Уже этой осенью в войсковой части 78460 Сил воздушной обороны, расположенной в Алматинской области, службу по новой модели начнут проходить 150 призывников

Фото: Минобороны РК

Минобороны сообщило о запуске пилотного проекта срочной военной службы нового формата — SARBAZ+. Программа направлена на повышение качества подготовки военнослужащих и интеграцию современных технологий в повседневную армейскую жизнь, передает Kazpravda.kz

SARBAZ+ станет площадкой для апробации решений, ориентированных на развитие личного и профессионального потенциала солдат, улучшение условий службы и внедрение цифровых инструментов в управление повседневной деятельностью. Проект предусматривает интеграцию военной службы с элементами профессионального обучения, цифровыми решениями, системой медицинского мониторинга и организованного досуга.

Планируется, что каждому военнослужащему будет выдан фитнес-браслет для отслеживания биометрических показателей в реальном времени. Данные будут поступать в систему централизованного мониторинга, доступную медицинскому персоналу и командирам, что обеспечит постоянный контроль над состоянием здоровья личного состава. Также внедряется система видеоаналитики.

В рамках проекта предусмотрены программы базового обучения в сфере телекоммуникаций и IT — совместно с компаниями «Казахтелеком» и «Транстелеком». По завершении службы участники смогут пройти аттестацию и получить сертификаты, которые пригодятся при трудоустройстве. Также запланировано обучение основам эксплуатации беспилотных летательных аппаратов и радиосвязи. Дополнительно будут организованы занятия по казахскому и английскому языкам.

Для поддержки психологического состояния военнослужащих создается комната эмоциональной разгрузки. Предусмотрены тренинги по личностному развитию для офицеров и сержантов, направленные на формирование современного, компетентного и устойчивого к стрессам военного специалиста.

Программа SARBAZ+ затрагивает не только солдат срочной службы. Офицерский и сержантский состав части также пройдут повышение квалификации, в том числе по международной программе CCNA Cisco в сфере сетевых технологий.

Для удобства отбора призывников разработан официальный сайт проекта. На платформе размещена информация о порядке поступления на службу, условиях прохождения и этапах отбора. Призывники смогут пройти онлайн-регистрацию, после чего их анкеты будут рассмотрены комиссией с участием представителей части и местных органов военного управления. Кандидаты, прошедшие отбор, получат уведомление о зачислении.

«SARBAZ+ — это не только модель военной службы, но и возможность личностного и профессионального роста. Мы стремимся к тому, чтобы каждый призывник выходил из армии с реальными знаниями и навыками, которые пригодятся в гражданской жизни», - отметил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев.

В случае успешной реализации, проект планируется поэтапно внедрить и в других подразделениях Вооружённых Сил Республики Казахстан.