Новый поворот дела о хищениях в отделе образования Талдыкоргана – руководителю могли заплатить за молчание

Кадр из оперативной съемки

Следователи Агентства РК по противодействию коррупции рассказали о новых обстоятельствах скандального дела о крупных хищениях в отделе образования города Талдыкорган, сообщает Kazpravda.kz.

Как рассказали в пресс-службе Антикора, основные фигуранты дела могли подкупить своего руководителя.

«Антикоррупционной службой по области Жетісу проводится расследование в отношении руководителя Отдела образования города Талдыкорган.

Он подозревается в получении от подчинённых взятки в особо крупном размере в сумме 280 млн тенге за сокрытие фактов хищения бюджетных средств в Отделе образования.

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

В свою очередь, лица, совершившие дачу взятки, являются основными фигурантами по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере и с санкции суда содержатся под стражей», – рассказали в пресс-службе агентства.

Досудебное расследование продолжается, окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет вынесен судом, добавили представители Антикора.

«Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда», – говорится в сообщении АПК.

О задержании ряда сотрудников городского отдела образования, подозреваемых в хищении бюджетных средств, Антикор сообщил в середине апреля. Причем у одного из фигурантов дела, пытавшегося скрыться, обнаружили почти миллиард тенге в национальной и иностранной валюте. Позже стало известн, что сумма предполагаемого ущерба выросла почти до 2 млрд тенге.