Новый пожар произошел на шахте "АрселорМиттал Темиртау"

27 августа на шахте "Саранская" в 01:55 произошло возгорание, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу "АрселорМиттал Темиртау".

Фото: kazpravda.kz

Сразу был введен план ликвидации аварии. Силами отделения ПВАСС пожар был ликвидирован.

Все работники выехали на поверхность. Пострадавших нет, причины и обстоятельства уточняются.

Напомним, 17 августа возгорание произошло на шахте "Казахстанская" компании "АрселорМиттал Темиртау". Пожар произошел на конвейерной ленте. В забое на момент возгорания находились 227 человек.

Позже на поверхность вывели 222 человека. К 19 августа были найдены тела пяти погибших шахтеров. Пожар на шахте продолжился, а огонь перекинулся на угольные пласты.