Пожар на шахте "Казахстанская": огонь перекинулся на угольные пласты

Как отметил замакима области, пока нет речи даже о приблизительных сроках, когда пожар потушат и члены комиссии смогут спуститься вниз.

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На шахте «Казахстанская» спустя 5 дней все еще продолжается пожар – там высокая температура и практически нулевая видимость. Огонь уже перекинулся на угольные пласты. Спецкомиссия, которая должна выяснить причины трагедии, до сих пор не может приступить к работе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Сейчас главная задача специалистов – обеспечить безопасность тех, кто тушит пожар. Это 36 спасателей и сотрудники шахты. Горняки «Казахстанской» временно работают на других предприятиях угольного департамента.

Огонь в шахте уже перекинулся на угольные пласты. На некоторых участках температура достигает 60 градусов. Пока нет речи даже о приблизительных сроках, когда пожар потушат и члены комиссии смогут спуститься вниз, сообщает телеканал.

«Приходится постоянно возвращаться назад, чтобы сзади спасателей не было огня, чтобы они не оказались в огненном мешке. Есть шахты, бывают такие ситуации, когда просто блокируют участками и потом, через три месяца, пока огонь не уйдет и останется только тление, туда делается разведка специальная, и после этого заходят люди и тушат это все. Есть такой риск, есть», - говорит заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин.

Напомним, 17 августа 2023 года в 10:05 на шахте «Казахстанская» угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. В момент происшествия под землей находились 227 человек.

17 августа через фланговый ствол из шахты на поверхность были выведены 222 работника.

По итогам проведения спасательной операции с 17 по 19 августа найдены тела 5 человек без признаков жизни:

- Слюньков Виталий Владимирович 05.03.1965 г. р., обнаружен 17.08.2023 г.;

- Бургун Виктор Сергеевич 12.09.1966 г. р., обнаружен 18.08.2023 г.;

- Стешин Денис Геннадьевич 13.08.1978 г. р., обнаружен 18.08.2023 г.;

- Халиков Артур Ринатович, 1994 г. р., обнаружен 19.08.2023 г.;

- Старовойт Илья Александрович, 1996 г. р., обнаружен 19.08.2023 г.

В больнице на лечении находятся 11 человек.

В аварийном забое продолжается полная ликвидация пожара.

Семьям погибших и пострадавшим горнякам окажут помощь. Отмечается, что вопросы оказания положенной помощи семьям погибших взяты на контроль.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Президент РК поручил провести всестороннее расследование причин пожара, оказать всю необходимую помощь пострадавшим и провести переговоры с АО "АрселорМиттал Темиртау" относительно неукоснительного обеспечения безопасности персонала.

В связи с произошедшим депутаты Мажилиса выдвинули требование и обратились к генеральному прокурору. Также стало известно, сколько нарушений выявили в ходе последней проверки на шахте "Казахстанская".

В Правительстве сообщили, какую помощь окажут погибшим и пострадавшим горнякам и их семьям.