Национальный день книги учредят в Казахстане

Об этом на заседании третьего Национального курултая в Атырау сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства призвал поддерживать культуру чтения среди молодого поколения казахстанцев.

– Некоторые библиотеки в Алматы модернизированы в соответствии с требованиями времени. Для молодежи там созданы все возможности заниматься творчеством, получать новые знания. Акимам других регионов следует использовать этот хороший опыт. Любовь к книгам – это прекрасное качество, - заметил Токаев.

Он отметил, что во многих странах отмечается национальный день, посвященный чтению и книгам.