Национальный день книги учредят в Казахстане

Президент, Культура и общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Об этом на заседании третьего Национального курултая в Атырау сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства призвал поддерживать культуру чтения среди молодого поколения казахстанцев.

– Некоторые библиотеки в Алматы модернизированы в соответствии с требованиями времени. Для молодежи там созданы все возможности заниматься творчеством, получать новые знания. Акимам других регионов следует использовать этот хороший опыт. Любовь к книгам – это прекрасное качество, - заметил Токаев.

Он отметил, что во многих странах отмечается национальный день, посвященный чтению и книгам.

- В этой связи я солидарен с инициативой членов Национального курултая Бурихана Нурмухамедова, Айдоса Сарыма, Данияра Ашимбаева об учреждении Национального дня книги. Но при условии, что он будет наполнен реальным содержанием. К примеру, к этому дню можно приурочить разные тематические мероприятия, специальные книжные выставки и фестивали. Самые значимые ступеньки к прогрессу нашей нации – это книги. Поэтому мы должны последовательно укоренять в обществе высокую культуру чтения, – заключил президент.

#Токаев #президент #книги #курултай #день

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