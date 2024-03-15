Национальный день книги учредят в Казахстане

Об этом на заседании третьего Национального курултая в Атырау сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Kazpravda.kz
Глава государства призвал поддерживать культуру чтения среди молодого поколения казахстанцев.
– Некоторые библиотеки в Алматы модернизированы в соответствии с требованиями времени. Для молодежи там созданы все возможности заниматься творчеством, получать новые знания. Акимам других регионов следует использовать этот хороший опыт. Любовь к книгам – это прекрасное качество, - заметил Токаев.
Он отметил, что во многих странах отмечается национальный день, посвященный чтению и книгам.
- В этой связи я солидарен с инициативой членов Национального курултая Бурихана Нурмухамедова, Айдоса Сарыма, Данияра Ашимбаева об учреждении Национального дня книги. Но при условии, что он будет наполнен реальным содержанием. К примеру, к этому дню можно приурочить разные тематические мероприятия, специальные книжные выставки и фестивали. Самые значимые ступеньки к прогрессу нашей нации – это книги. Поэтому мы должны последовательно укоренять в обществе высокую культуру чтения, – заключил президент.