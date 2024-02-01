Новый профессиональный праздник отмечают в Казахстане
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1 февраля - День работников гражданской авиации, сообщает Kazpravda.kz
Он был утвержден 17 ноября 2023 года. День работников гражданской авиации был введен по предложению объединенного совета ветеранов войны и труда гражданской авиации РК.
— Необходимо отметить, что данный профессиональный праздник придаст особую важность деятельности в сфере гражданской авиации РК и послужит стимулом для развития духа патриотизма молодых авиаторов государства, — сообщали ранее в КГА.