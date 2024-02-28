Новый центр инклюзивного образования открыли в Астане

Задача центра — создание подходящего пространства для развития детей с особыми образовательными потребностями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Как уточняется, кабинет инклюзии открылся на базе школы-центра дополнительного образования № 43. Он разделен на 4 зоны: методическая часть, зона отдыха, логопеда и дефектолога. Здесь расположены специальная мебель, развивающие игрушки, мягкие подушки с сенсорной интеграцией, техническое оборудование для педагогов.

— В обществе растет необходимость кабинетов инклюзии. На сегодня в городе зарегистрировано 19 500 детей с особыми образовательными потребностями в возрасте от 0 до 18 лет. Важно отметить, что сейчас родители стали грамотнее и понимают важность своевременной коррекции. Поэтому тема инклюзии особо важна и мы постоянно развиваемся в этом направлении, — говорит главный специалист Управления образования города Астана Гульшат Исинова.

Также в кабинете будут работать такие специалисты, как психолог, педагог-ассистент, логопед и дефектолог.

— В 2020 году мы переехали в новый корпус, в связи с чем появилась потребность в кабинете инклюзии. В данный момент в школе обучаются 16 детей с особыми образовательными потребностями, поэтому кабинет окажет неоценимую помощь в их развитии, — считает директор школы-центра дополнительного образования № 43 Нуртас Жагабаев.

В городской администрации напомнили, что на сегодняшний день в Астане действуют 28 кабинетов поддержки инклюзии, 2 реабилитационных центра, а также 4 кабинета психолого-педагогической коррекции.