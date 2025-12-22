Какие медицинские объекты будут построены в городе, рассказал аким Астаны Женис Касымбек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

«С учетом ежегодного роста населения, растет спрос на медицинские учреждения. Для решения вопроса приступаем к строительству двух поликлиник в районах Есиль и Нура, перинатального центра в районе Алматы, новой многопрофильной городской больницы, детского травматологического пункта в районе Есиль», - говорит аким.

По его словам, завершается строительство приемно-диагностического комплекса городской больницы №2, реализуется проект по строительству перинатального центра в районе Сарыарка. До конца текущего года в районе вокзала «Нұрлы жол» планируется открытие частной поликлиники на 350 посещений в смену, которая позволит обеспечить жителей доступной медпомощью в рамках госзаказа.

В целом на ближайшие 3 года запланировано строительство 11 объектов здравоохранения: перинатальный центр в районе «Алматы», новая современная многопрофильная больница, 6 новых полноценных поликлиник (2 – государственные), 3 подстанции скорой медицинской помощи.