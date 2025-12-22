Новый роддом и травмпункт появятся в столице

Столица
356

Какие медицинские объекты будут построены в городе, рассказал аким Астаны Женис Касымбек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Астаны

«С учетом ежегодного роста населения, растет спрос на медицинские учреждения. Для решения вопроса приступаем к строительству двух поликлиник в районах Есиль и Нура, перинатального центра в районе Алматы, новой многопрофильной городской больницы, детского травматологического пункта в районе Есиль», - говорит аким.

По его словам, завершается строительство приемно-диагностического комплекса городской больницы №2, реализуется проект по строительству перинатального центра в районе Сарыарка. До конца текущего года в районе вокзала «Нұрлы жол» планируется открытие частной поликлиники на 350 посещений в смену, которая позволит обеспечить жителей доступной медпомощью в рамках госзаказа.

В целом на ближайшие 3 года запланировано строительство 11 объектов здравоохранения: перинатальный центр в районе «Алматы», новая современная многопрофильная больница, 6 новых полноценных поликлиник (2 – государственные), 3 подстанции скорой медицинской помощи.

#Астана #аким #роддом #травмпункт

Популярное

Все
Научиться управлять теплом
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
Лист ожидания – шанс на спасение
Набрал штрафов почти на миллион!
Еще 12 лицензий
Не по-детски опасны
Покорили интеллектуальный олимп
Завершено строительство объектов дополнительного образования
«Я казах от земли...»
Турнир высокого уровня
Защита бизнеса – в приоритете
Высокая миссия
Два донора помогли двенадцати казахстанцам
Отличный результат
Наука и бизнес: эффективный тандем
Кристально чист для высокого напряжения
На пути к благополучию
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Путевка в жизнь
Воспитать защитников
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Руками к надежде
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Новую электроподстанцию запустили в Астане
В Павлодарской области нотариусы окажут содействие в борьбе с преступностью
Самый большой каток в Казахстане примет туристов
Казахстан в орбите доверия мировых лидеров
Город, который благоухает лавандой
Получи и путешествуй
Преемственность поколений – опора Satbayev University
Сверхвысотная башня Джидды уже достигла отметки в 80 этажей
Переход к однопалатной модели ускорит процесс принятия законов: политолог о парламентской реформе
Формировать гражданскую ответственность
Центр академического превосходства
Мы – вместе!
В Казахстан впервые поставлено авиатопливо мирового стандарта
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Новый центр мировой металлургии

Читайте также

В Астане откроют еще 12 школ
Политику использования платных парковок пересмотрят в Астане
О загруженности дорог высказался аким Астаны
Массовое зажжение новогодних ёлок пройдёт в столице

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]