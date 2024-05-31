Новый способ моментального пополнения проездных карт появился в Астане

На сегодня сервис доступен по 6 адресам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках модернизации электронной системы оплаты проезда в Астане внедрили новый способ моментального пополнения баланса транспортных карт, передает Kazpravda.kz со ссылкой на CTS

На сегодня сервис доступен на 30 терминалах «Ю станция» по следующим 6 адресам:

1. ТД «Алем», проспект Богенбай батыр, 62;

2. ТД «Асем», улица Ыкылас Дукенулы, 31;

3. ТРЦ «Сарыарка», проспект Туран, 24;

4. ТРЦ «Green Mall», улица Сыганак, 17Б;

5. ТРЦ «MEGA Silk Way», проспект Кабанбай батыра, 62;

6. Аэропорт, проспект Кабанбай батыра, 119.

По мере готовности терминальная сеть пополнения баланса транспортных карт будет расширяться, отметили в CTS.

После пополнения баланса транспортной карты, необходима активация платежа. Активация осуществляется на планшете в салоне автобуса. Срок активации – 30 дней, напомнили в городской транспортной компании.