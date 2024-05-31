Новый способ моментального пополнения проездных карт появился в Астане

На сегодня сервис доступен по 6 адресам
В рамках модернизации электронной системы оплаты проезда в Астане внедрили новый способ моментального пополнения баланса транспортных карт, передает Kazpravda.kz со ссылкой на CTS
На сегодня сервис доступен на 30 терминалах «Ю станция» по следующим 6 адресам:
1. ТД «Алем», проспект Богенбай батыр, 62;
2. ТД «Асем», улица Ыкылас Дукенулы, 31;
3. ТРЦ «Сарыарка», проспект Туран, 24;
4. ТРЦ «Green Mall», улица Сыганак, 17Б;
5. ТРЦ «MEGA Silk Way», проспект Кабанбай батыра, 62;
6. Аэропорт, проспект Кабанбай батыра, 119.
По мере готовности терминальная сеть пополнения баланса транспортных карт будет расширяться, отметили в CTS.
После пополнения баланса транспортной карты, необходима активация платежа. Активация осуществляется на планшете в салоне автобуса. Срок активации – 30 дней, напомнили в городской транспортной компании.