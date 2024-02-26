Новый строящийся канал региона Иртыш – Успенка продолжает числиться в списке долгостроев
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Сергей Горбунов, Павлодарская область
Минувший засушливый год ощутимо отразился на сельской экономике региона. И не только из-за невысоких урожаев зерновых, но и по причине выгорания сенокосных угодий. В итоге акиматы области и животноводы применили всевозможные ухищрения, чтобы выкосить травы во всех доступных лесостепных и луговых местах области и сделать запасы сена на зиму для скота. Поэтому, предвидя новые неблагоприятные по климату периоды (в том числе и предполагаемые нынешние засушливые лето и осень), исполнительная власть региона сделала ставку на обводнение сельскохозяйственных территорий.