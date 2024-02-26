Сегодня площадь орошаемых земель в области составляет 161 тыс. гектаров, из них за производителями сельскохозяйственной продукции закреплено 139 тыс. га.

В работе еще несколько проектов орошения, что позволит, как запланировано, до 2030 года обводнить в области около 300 тыс. га с учетом возможностей Иртыша и канала им. К. Сатпаева. Это даст гарантию кормовой базе животноводства, а также получения стабильных урожаев картофеля и других овощей.

В числе таких проектов и канал Иртыш – Успенка. Начинается он в пригороде Павлодара и уходит от Иртыша пустым 13-километ­ровым руслом на восток, в безводные степи Павлодарского и Успенского районов. Здесь на 10 тыс. га (сегодня называют даже большую площадь) планируется создать поливное орошение для почти сорока сельских товариществ и крестьянских хозяйств.

Сооружать этот канал начали еще в последние годы СССР. Но, когда союзное государство распалось, работы на этом гидротехническом сооружении остановили. В итоге на бесхозном канале растащили железобетонные плиты и разграбили оборудование главной насосной станции на Иртыше. Само же ложе канала было замусорено, заросло травой и молодыми деревьями.

К возобновлению строительства, точнее – реконструкции канала, приступили в 2020 году, тогда же было решено поставить новую насосную станцию и по ходу канала вырыть шесть искусственных накопителей воды (мини-озер), из которых крестьянские хозяйства могли бы брать воду для полива. Эти работы намечались на 2022 год, но тут разразилась пандемия коронавируса, и строи­тельство вновь остановили. К тому же возникли проблемы с финансированием, поскольку строи­тельные сметы составлялись по ценам 2017 года. Значит, проект нужно пересматривать... И хотя работы на канале все же ведутся, но ценовой вопрос по ряду позиций не решен до сих пор. И не только он.

Не мною сказано, что у семи нянек дитя без глазу. То есть без надзора. Так, похоже, происходит и на этом объекте. Как объяснили мне, у канала есть заказчик – РГП на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК. У него в подчинении – головное предприя­тие «Канал им. К. Сатпаева» – генеральный подрядчик. В его ведении находятся два филиала этого канала – Павлодарский и Карагандинский. Так вот это павлодарское подразделение вместе с дирекцией регионального филиала «Казводхоза» и курирует прокладку искусственной реки Иртыш – Успенка. Но такая многоступенчатость, как получается, не совсем идет на пользу этому объекту мелиорации.

Как сообщили участники строи­тельства, за минувшие годы у них сменились четыре непосредственных руководителя. Ну и о каком планировании работ и стратегии на перспективу тут можно говорить?..

Разве что привести «антипример» строительства первого этапа канала (всего их шесть) – «подводящего канала с главной аванкамерой». То есть обустроенного Иртыша (начала русла гидросооружения) и водного участка, который сопрягает подводящий канал с водозаборным фронтом. Стоимость строительно-монтажных работ на этом участке составляет по проекту 288 445 444 тенге. За два года (2021–2022) здесь освоили всего 24 253 530 тенге. Остаток на год нынешний – 264 191 914 тенге. А завершить работы по первому этапу намечалось к нынешнему июню. Вряд ли такие объемы будут освоены к середине лета. И это не единственный пример.

Взять хотя бы второй этап – «Насосную станцию первого подъема с рыбозащитными сооружениями». Здесь на главном объекте, насосной станции, бетонные работы выполнены лишь на 10%. Как поясняют, из положенных по проекту 3 000 кубометров бетонной смеси уложено лишь 300 кубов. А объект между тем также намеревались ввести в эксплуатацию в июне текущего года, а ведь еще предстоит смонтировать шесть насосных агрегатов.

Неудивительно, что в конце прошлого года, рассматривая на совещании ход строительства канала Иртыш – Успенка, аким области Асаин Байханов сказал:

– Если они (заказчик и генподрядчик. – Прим. С. Г.), уже четвертый год занимаясь этим проектом, не могут его завершить, пусть тогда из республиканской собственности нам передают. Будем завершать за счет местного бюджета. Нужно заняться этим вопросом вплотную.

Похоже, что и новое руководство «Казводхоза» пришло к такому же мнению. Как сообщил недавно назначенный на должность директора павлодарского филиала «Казводхоза» Тулеген Кульжанов, в ближайшее время ожидается приезд на канал Иртыш – Успенка одного из заместителей директора головного РГП, чтобы на месте решить все проблемные вопросы и более детально определиться с реализацией этапов строительства.

По плану на текущий год к середине лета в строй действующих должны ввести половину ложа канала и три аванкамеры – искусственные водоемы для полива. Оставшуюся часть канала намечено достроить до конца года, при этом устранив главное препятствие – грунтовые воды, мешающие укреплению и устройству водонепроницаемых откосов и дна канала.

По словам Тулегена Мухатаевича, будут выполнены мероприятия по нейтрализации грунтовых вод – понижению их уровня путем отведения в специально вырытом котловане. Что касается головной насосной, то с наступлением плюсовых температур там ускоренно начнут вестись бетонные работы, и до мая объект будет завершен. К этому времени также закончат монтаж трансформаторных подстанций и линий электропередачи вдоль канала.

Как заверил Тулеген Кульжанов, все работы на канале планируют выполнить до конца года и вывес­ти его из списка долгостроев.

Хорошо, если так и будет. Но ранее аким области Асаин Байханов сказал, что ввод канала – это полдела, так как от аванкамеры фермеру нужно будет самостоятельно делать разводку, и это займет минимум год, а то и более. Акимат района уже провел встречи с потенциальными потребителями воды и знает предполагаемую сеть ее подачи и объемы.

Так, может быть, следует помочь сельчанам и на платной основе централизованно проложить трубы к их участкам и смонтировать насосные? Это будет массовый ввод поливных гектаров, а не растянутое по времени обводнение земель. Следует заранее решить вопрос с субсидированием на республиканском уровне этих проектов и работ. Оперативно отрегулировать выделение средств подрядчикам, так как прежние цены, повторимся, внесенные в проекты в 2017 году, давно устарели и тормозят ход работ.

…Столь подробно об этом долгострое пишу, потому что именно такие затянувшиеся проекты не дают планомерно развиваться Казахстану. И это не преувеличение.

Что вроде бы сложного в 13 км искусственной степной реки? А исполнительная власть региона еще в прошлом году подсчитала, что 10 тыс. поливных гектаров – это фактически дополнительно несколько сотен тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. Если освоить даже половину, в севооборот запустить 5 тыс. га, то и тогда с каждого гектара реально получить по 50 тонн картофеля, свеклы или моркови. В среднем это 250 тыс. тонн овощей, фактически 25 млрд тенге как плюс к валовому районному продукту по части сельского хозяйства. Отметим, что на каждые 10 га нужно и рабочее место, то есть минимум 500 человек будут трудоустроены. В числе плюсов и гарантированное озеленение обширной территории.