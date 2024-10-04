Новый учебный год начался в международной оперной академии Astana Opera

В этом году среди слушателей – таланты, представляющие Казахстан, Россию и Монголию

Фото: пресс-служба театра «Астана Опера»

Международная оперная академия Astana Opera в октябре начала свой третий учебный сезон, сообщает Kazpravda.kz

Отбор участников был организован очень строго: вокалисты прошли трехэтапное прослушивание, где их профессиональные навыки оценивали известные мастера оперной сцены.

Среди членов жюри – знаменитый педагог, профессор Дмитрий Вдовин; востребованный оперный педагог, пианист и дирижер Алессандро Бениньи; профессор, известный оперный певец, заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов; итальянский дирижер Джузеппе Акуавива и профессор из Италии Алла Симонишвили.

В результате прослушиваний к поступлению в Международную оперную академию Astana Opera были приняты 10 академистов.

В составе новой группы – талантливые исполнители: Асылзат Нугыманова, Дильназ Омарханова, Рузиля Тюменцева (Россия), Сара Садыгулова, Айгерим Темирбекова (сопрано), Василиса Савкина (Россия, меццо-сопрано), Аблай Бекен, Белал Қуаныш (тенор), Мунхтувшин Хоролгарав (баритон, Монголия), Диас Орысбай (бас).

«Для меня поступление в академию – это невероятная возможность расти как артист. Обучение под руководством выдающихся мастеров – неоценимый опыт. Каждое занятие, каждая репетиция открывают новые горизонты в вокальной технике и сценическом мастерстве. Здесь мы будем не просто учиться петь – мы будем учиться понимать музыку, проживать ее на сцене и делиться с публикой чем-то гораздо большим, чем звуки и ноты», – отметил баритон Мунхтувшин Хоролгарав.

Учебная программа академии обещает быть по-настоящему интенсивной. Солистов ждут не только углубленные занятия по вокалу, но и мастер-классы от признанных мастеров оперного искусства, включая зарубежных преподавателей.

Академисты получат бесценный опыт работы на сцене: им предстоит выступать на обеих площадках театра «Астана Опера» – сценах Камерного и Большого залов, что позволяет в полной мере погрузиться в атмосферу профессионального оперного театра и испытать себя в самых разнообразных партиях в постановках.

Начало третьего сезона международной оперной академии Astana Opera обещает стать важным этапом в подготовке нового поколения оперных артистов, которые вскоре смогут порадовать не только казахстанских зрителей, но и международную публику своим мастерством.