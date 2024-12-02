В Минводы рассказали о поправках в новом Водном кодексе

Разработка проекта опиралась на международный опыт разных стран
Проект нового Водного кодекса подготовлен по поручению главы государства для совершенствования правовых основ и механизмов реализации единой государственной водной политики в целях обеспечения водной безопасности страны и защиты интересов будущих поколений, сообщает Kazpravda.kz
По данным Минводы, изменения в законодательстве пересматривают методы управления водными ресурсами в пользу сохранения водного потенциала Казахстана.
В процессе разработки проекта Кодекса Министерство водных ресурсов и ирригации изучило опыт и законодательства в области водных ресурсов Австралии, Германии, Израиля, Канады, Узбекистана и других государств.
Для определения слабых сторон действующего водного законодательства совершены поездки в регионы, проведены совещания с экспертами и научными организациями.
Рабочая группа по обсуждению проекта нового Водного кодекса, в которую также входят депутаты Мажилиса и независимые эксперты, провела 37 заседаний.
В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ ОТ 2003 ГОДА:
- 272 поправки за 20 лет;
- многие нормы носят декларативный характер или не предусмотрены механизмы их реализации;
- некоторые нормы не соответствуют друг другу логически, встречаются противоречия;
- не рассмотрены вопросы безопасности гидротехнических сооружений, полива, дренажа и питьевого водоснабжения.
В ПРОЕКТЕ НОВОГО ВОДНОГО КОДЕКСА:
- систематизированы нормы кодекса;
- убраны декларативные и повторяющиеся нормы;
- принципы и задачи Водного кодекса подкреплены механизмами их реализации;
- вопросы безопасности гидротехнических сооружений, полива, дренажа и питьевого водоснабжения вынесены в отдельные разделы.
ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ НОВОГО ВОДНОГО КОДЕКСА:
1. Достижение и поддержание безопасного уровня использования воды
2. Обеспечение устойчивого развития экономики
3. Улучшение качества жизни граждан и защита окружающей среды
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:
1. Признание воды неотъемлемой частью окружающей среды, основой жизнедеятельности граждан и экономического развития
2. Признание государством экономической ценности водных ресурсов при их использовании
3. Комплексное использование поверхностных и подземных водных ресурсов
4. Экономия воды
5. Привлечение общественности к решению задач по сохранению и использованию водного фонда
6. Использование трансграничных водных ресурсов на основе международных норм и договоров, ратифицированных Республикой Казахстан
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:
1. По поручению главы государства введены меры по предупреждению и защите населенных пунктов и объектов от паводковых и талых вод
2. Впервые введены нормы по охране малых озер, рек и прудов, а также ледников и водно-болотных угодий
3. Основное внимание уделяется адаптации к изменению климата и внедрению принципов экономии воды
4. Тщательно регулируются полномочия государственных, местных исполнительных органов и местных представительных органов для улучшения координации в управлении водными ресурсами
5. Впервые вводится понятие «экологический сток» – минимально допустимый уровень воды для поддержания экосистем водных объектов и защиты их от высыхания и других негативных последствий.
6. Включены вопросы водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах, а также безопасности гидротехнических сооружений.
7. Отдается приоритет повторному использованию очищенных сточных вод.
8. Бассейновым инспекциям наряду с функциями государственного контроля предоставляются функции расследования. Численность сотрудников бассейновых инспекций выросла в 1,5 раза, общий штат достиг 242 человек.
9. Отдельные положения нового Водного кодекса предусматривают стимулирование привлечения инвестиций в нашу страну.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Концептуальное обновление нормативной основы регулирования отношений в сфере охраны и использования воды с устранением пробелов в действующем законодательстве и правоприменительной практике;
2. Сохранение запасов воды для будущих поколений за счет повышения эффективности использования воды и снижения непродуктивных затрат;
3.Координация действий государственных органов и общественных организаций в вопросах государственного управления водными ресурсами и их охраны;
4. Предупреждение вредного воздействия воды на граждан, окружающую среду и экономику страны;
5. Развитие науки и кадрового потенциала в области охраны и использования водных ресурсов;
6. Стимулирование разработки и внедрения передовых технологий и средств цифровизации в водной отрасли;
7. Совершенствование межгосударственного сотрудничества в области совместного использования трансграничных водных объектов.