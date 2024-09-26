Новый взгляд на мир древних кочевников

Культура
19
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

В экспозиции представлено более двух тысяч драгоценных предметов из коллекции Восточно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея.

фото автора

Ценные экспонаты свидетельствуют о том, что на территории Казахстана в первом тысячелетии до нашей эры существовала развитая кочевая цивилизация с собственной уникальной культурой. Филигранные изделия древних кочевников демонстрируют превосходное мастерство ювелиров прошлых веков.

Можно увидеть экспонаты разных эпох – начиная с бронзового века и до раннего средневековья, особо выделяются находки сакского периода, найденные в Восточном Казахстане. Среди них – украшения из золота, оружие воинов, элементы одежды, а также исключительные образцы скифо-сакского искусства: золотой «летящий олень», бронзовый кинжал в золотых ножнах, кинжал с навершием в виде миниатюрной скульптуры горного барана.

Большинство предметов, обнаруженных при раскопках курганов, датируются VIII–VI веками до н. э. Это изображения животных и растений, а также мифических существ. Древние ювелиры искусно передают в своих изделиях образы реальных и фантастических зверей и птиц.

– Благодаря находкам в Восточном Казахстане мир по-новому взглянул на культуру, ремесло и ювелирное дело древних кочевников, – говорит известный ученый–археолог Зейнолла Самашев.

По его словам, масштабные раскопки в 2018 году прошли в Тарбагатае на могильнике Елеке Сазы, состоящем из сотен курганов. В одном из них археологи обнаружили хорошо сохранившие останки сакского юноши. В этом захоронении было найдено более тысячи предметов: нашивки на одежду в виде фигур оленей, фрагменты украшений из золотой проволоки, гривны. Все эти изделия датируются VIII–VI веками до н. э. и представляют собой образцы раннесакского искусства.

Кроме того, в уникальном религиозно-мемориальном комплексе древнетюркской эпохи «Каган» среди найденных в 2021 году предметов бесспорный интерес представляют фигурные подвески от поясов воинов, а также золотые бляхи с изображением коронованного кагана на троне.

#культура #ВКО #музей #история #кочевники #ремесло #драгоценные изделия

Популярное

Все
В Атырау появится дендрологический парк
«Атомный» прирост. Почему в мире активно строят АЭС
В Кызылорде проходит праздничный марафон, посвященный Дню города
Более полумиллиона гостей за две недели принял Казахстан
Первые стрельбы, первые победители
Центр бизнес-отношений в киноиндустрии СНГ постепенно переносится в Казахстан
Вакцинация девочек против ВПЧ стартовала в Казахстане
Дать работу местным кадрам
Ядерные реакторы поколения III+ имеют высочайшую степень защиты
АО «МРЭК» завершило ремонтную кампанию со стопроцентным результатом
В области Жетысу две гидроэлектростанции построят на реке Баскан
Alstom: от тягового трансформатора до электровоза
Ученые и садоводы-практики ищут возможности для увеличения числа садов с алматинским апортом
С начала года в ЗКО в собственность государства возвращено около 63 тыс. га сельскохозяйственных земель
Ключ к устойчивому развитию
Аральских учителей вызвали на ковер
На фестивале DosStar представили интернациональную постановку «Принцессы цирка»
«Скорая помощь» будет работать по-новому в РК
Конфеты с «сюрпризом» пытались передать на зону
В Астане проходит выставка работ знаменитого скульптора
Труба пока не готова
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Рекордные 6 000 бегунов участвовали в Shymkent Marathon
Угнанные или списанные на металлолом авто предлагают некоторые автосалоны в ЗКО
Принцип «слышащего государства»
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
Дело Мырзахметова: Антикор возвратил государству дополнительно 7 млрд тенге
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Глава государства поздравил казахстанцев со 100-летним юбилеем Бердибека Сокпакбаева
Гол казахского форварда признан самым быстрым в истории ЧМ по футзалу
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Как проверить сертификат качества на продукцию и услуги halal
Солнце – это тоже ядерный реактор
Цены на яйца в РК подскочили самыми заметными темпами за два года
Израиль нанес удар по Бейруту, убит один из руководителей «Хезболлы»
В Астане провели рейд по закрашиванию граффити с рекламой наркотиков
Школьники и льготники смогут ездить без карточек в автобусах Астаны
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Двое водителей устроили драку на дороге в Павлодаре - ВИДЕО
Дожди с грозами и похолодание ожидаются в Казахстане
На сколько вырастет пенсия в 2025 году
Сместить акценты предложили участники программы «Таза Қазақстан»
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Большое путешествие на маленьких авто
Как государство сокращает свое присутствие в экономике
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
В Семее завершается строительство IT-колледжа
Джеки Чан примет участие в церемонии открытия Паралимпиады в Париже
Нацбанк объявил о продаже коллекционных монет WORLD PAINTING
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
Распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента подписал Кошанов
Легендарный «Урал» признали самым интересным экспонатом
Экс-сотрудницу банка экстрадировали из России в РК
Коллекция «золотых людей» пополнится
Конституционный контроль – элемент правового государства

Читайте также

В «Қазақконцерте» объявили об открытии нового сезона
Фильм «Мама, я живая!» покажут в кинотеатрах Казахстана
Ансамбль танца «Салтанат» с успехом выступил в России
Начался прием заявок на конкурс рисунков «Чистая энергетика»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]