Новый взгляд на мир древних кочевников

Ценные экспонаты свидетельствуют о том, что на территории Казахстана в первом тысячелетии до нашей эры существовала развитая кочевая цивилизация с собственной уникальной культурой. Филигранные изделия древних кочевников демонстрируют превосходное мастерство ювелиров прошлых веков.

Можно увидеть экспонаты разных эпох – начиная с бронзового века и до раннего средневековья, особо выделяются находки сакского периода, найденные в Восточном Казахстане. Среди них – украшения из золота, оружие воинов, элементы одежды, а также исключительные образцы скифо-сакского искусства: золотой «летящий олень», бронзовый кинжал в золотых ножнах, кинжал с навершием в виде миниатюрной скульптуры горного барана.

Большинство предметов, обнаруженных при раскопках курганов, датируются VIII–VI веками до н. э. Это изображения животных и растений, а также мифических существ. Древние ювелиры искусно передают в своих изделиях образы реальных и фантастических зверей и птиц.

– Благодаря находкам в Восточном Казахстане мир по-новому взглянул на культуру, ремесло и ювелирное дело древних кочевников, – говорит известный ученый–археолог Зейнолла Самашев.

По его словам, масштабные раскопки в 2018 году прошли в Тарбагатае на могильнике Елеке Сазы, состоящем из сотен курганов. В одном из них археологи обнаружили хорошо сохранившие останки сакского юноши. В этом захоронении было найдено более тысячи предметов: нашивки на одежду в виде фигур оленей, фрагменты украшений из золотой проволоки, гривны. Все эти изделия датируются VIII–VI веками до н. э. и представляют собой образцы раннесакского искусства.

Кроме того, в уникальном религиозно-мемориальном комплексе древнетюркской эпохи «Каган» среди найденных в 2021 году предметов бесспорный интерес представляют фигурные подвески от поясов воинов, а также золотые бляхи с изображением коронованного кагана на троне.