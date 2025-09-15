Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом в ходе презентации в Мажилисе проекта закона «О банках и банковской деятельности» сообщила глава Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

«Ключевой новеллой законопроекта является введение регулирования цифровых финансовых активов (ЦФА) как нового класса активов. Законопроектом предусмотрено три вида ЦФА: первый, это цифровые активы, удостоверяющие права требования на деньги - стейблкоины, второй - цифровые финансовые активы, обеспеченные базовым активом, и третий - финансовые инструменты, эмитируемые в цифровой форме. Законодательно закрепляется статус цифрового тенге как новой формы национальной валюты», - пояснила Абылкасымова.

Она добавила, что выпуск цифровых финансовых активов будет осуществляться операторами цифровых платформ. Это новые субъекты финансового рынка, деятельность которых будет лицензироваться Национальным Банком.