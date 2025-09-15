Новый закон о деятельности банков закрепит понятие «цифровой тенге»

Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Выпуск цифровых финансовых активов будет осуществляться операторами цифровых платформ, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом в ходе презентации в Мажилисе проекта закона «О банках и банковской деятельности» сообщила глава Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

«Ключевой новеллой законопроекта является введение регулирования цифровых финансовых активов (ЦФА) как нового класса активов. Законопроектом предусмотрено три вида ЦФА: первый, это цифровые активы, удостоверяющие права требования на деньги - стейблкоины, второй - цифровые финансовые активы, обеспеченные базовым активом, и третий - финансовые инструменты, эмитируемые в цифровой форме. Законодательно закрепляется статус цифрового тенге как новой формы национальной валюты», - пояснила Абылкасымова. 

Она добавила, что выпуск цифровых финансовых активов будет осуществляться операторами цифровых платформ. Это новые субъекты финансового рынка, деятельность которых будет лицензироваться Национальным Банком. 

«К цифровым финансовым активам будут применяться требования, сопоставимые с установленными для традиционных финансовых инструментов, включая требования к управлению рисками, раскрытию информации и защите прав инвесторов. Это позволит обеспечить прозрачность и надежность их обращения», - сказала глава АРРФР.

