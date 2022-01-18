Ножи и кастеты нашли у двух мужчин в аэропорту Нур-Султана
Военнослужащие Управления пограничного контроля «Нур-Султан» задержали в столичном аэропорту двух граждан Казахстана, которые намеревались убыть в Российскую Федерацию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.
В ходе проверки их багажа и ручной клади было обнаружено холодное оружие: ножи, кастеты и наручники.
При фильтрационных мероприятиях в мобильных телефонах задержанных обнаружены видеозаписи с подтверждением участия в митингах, демонстративных действиях и погромах в Алматы.
Задержанные переданы сотрудникам линейного отдела полиции для дальнейшего привлечения к ответственности.
Кроме этого, при оформлении международного рейса сообщением «Ташкент – Нур-Султан» на паспортном контроле путем профилирования рисков был выявлен гражданин Таджикистана с поддельным паспортом, который, с целью незаконного пересечения границы, намеренно изменил свои установочные данные в документе.
Нарушитель госграницы депортирован в страну пребывания, добавили в пресс-службе.