НПО, медиа и госорганы нуждаются в диалоговой площадке

Взаимодействие гражданского общества и медиа в условиях новых правовых норм обсуждали эксперты на встрече, организованной Общественным советом Астаны. Среди ключевых вызовов стороны этого диалога отмечают, в частности, недостаточную прозрачность новых законов, слабую информированность граждан, наличие финансовых и правовых барьеров для НПО.

– В условиях новых правовых норм системы гражданского общества сталкиваются с некоторыми проблемами при взаимодействии друг с другом, – отметила председатель комиссии по информационно-аналитической работе Общественного совета Астаны Аяжан Утеуова. – Наша цель – выявить потребности каждой из сторон, определить проблемные зоны и наметить конкретные пути решения.

Например, по ее словам, для представителей НПО и граж­данских активистов ключевым остается вопрос прозрачности принятия новых законов, а простые граждане хотят больше знать о том, как нововведения повлияют на их повседневную жизнь.

– НПО нужна уверенность в том, что их деятельность будет защищена и поддержана. Граж­данские активисты нуждаются в гарантиях свободы выражения... Журналисты испытывают сложности в вопросах доступа к информации. Им нужна правовая поддержка как институтам, служащим посредником между обществом и властью, – отметила Аяжан Утеуова.

Председатель Гражданского альянса Акмолинской области Ирина Терентьева считает, что неправительственный сектор и медиа должны быть союзниками в решении общественно значимых вопросов. А для этого неплохо было бы вместе заняться глубокими и профессиональными социальными исследованиями.

– НПО готовы предоставить экспертное сопровождение в продвижении многих потребностей общества, диалоговые площадки. Вот недавно мы инициировали обсуждение вопросов об инклюзивном образовании в информационном пространстве, так же можем поддержать экспертный диалог и на другие важные темы, о которых нужно говорить со знанием нюансов, – считает Ирина Терентьева.

Экономист, лидер сообщества Integrity Astana Жанат Нургалиев обратил внимание на важную роль гражданского общества в развитии местного самоуправления.

– С 2018 года мы работаем в сфере местного самоуправления, повышения прозрачности использования бюджетных средств и проведения госзакупок, – рассказал эксперт. – Местное самоуправление – это решение проблем местных сообществ с привлечением самого населения или институтов государственного управления и самоуправления... И власти, и представители гражданского общества сегодня понимают, что без информационной открытости невозможно развитие. Поэтому, когда действующие инструменты не работают или делают это не в полной мере эффективно, к решению общественно значимых вопросов и подключается журналистика.

Президент благотворительного общественного фонда «Мир и согласие» Шавкат Абдуллин предложил рассмотреть возможность создания при Министерстве иностранных дел специального отдела по проведению международных мероприятий неправительственного сектора.

Руководитель фонда информационной поддержки BiikQamal Жулдыз Шакирова много лет работает в области социального продакшн, прак­тически ежедневно сотрудничая с неправительственным сектором.

– Мы рассказываем о людях, которые борются за жизнь, несмотря ни на что, которые прошли через жизненные трудности, но не растеряли оптимизма и душевного благородства. Работаем с родителями и детьми, у которых тяжелые диагнозы, – рассказала она. – И мы видим, что зачастую НПО испытывают трудности, когда стараются рассказать о своей работе и проблемах широкой аудитории. Штат общественных организаций ограничен, они не имеют возможности нанять специалистов по связям с общественностью, не знают тонкостей составления пресс-релизов, общения с координаторами СМИ.

Поэтому весьма полезным было бы открытие площадок для совместного создания импакт-контента – информацион­ного продукта, который обозначает социальную проблему и показывает пути ее решения. На ней могут объединить свои усилия гражданские активисты, журналисты, продюсеры и режиссеры. А транслировать этот контент можно в рамках, к примеру, открытых уроков.

По итогам встречи стороны предложили активизировать программы медиаграмотности, создать платформу для диалога и взаимодействия независимых НПО и медиа. Общественный совет, подводя итоги обсуждения, объявил о подготовке рекомендаций для улучшения взаимодействия гражданского общества и государства, направленных на поддержку независимой журналистики, защиту прав НПО и укрепление диалога.